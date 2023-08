Giuliani reconnu coupable d’avoir diffamé les travailleurs électoraux géorgiens après le vote de 2020

Rudy Giuliani a été reconnu responsable mercredi par un juge fédéral pour diffamation envers une mère et sa fille qui ont travaillé comme travailleuses électorales en Géorgie lors de la présidentielle de 2020.

Le juge Beryl Howell a rendu l’ordonnance à titre de sanction contre Giuliani pour ne pas avoir remis les enregistrements électroniques recherchés par les deux travailleuses électorales, Wandrea (Shaye) Moss et sa mère Ruby Freeman, dans cette affaire.

L’ordonnance du juge signifie que Giuliani devra payer des dommages et intérêts pour avoir diffusé de fausses allégations de fraude électorale contre les deux hommes alors qu’il agissait en tant qu’avocat de l’ancien président américain Donald Trump. Giuliani avait précédemment admis dans un dossier judiciaire que ses déclarations étaient fausses et diffamatoires, mais avait affirmé qu’il était protégé en les faisant par le premier amendement.

« Enfiler un manteau de victimisation peut être intéressant sur la scène publique auprès de certains publics, mais devant un tribunal, cette performance n’a servi qu’à renverser le processus normal de découverte dans une affaire de diffamation simple, avec la nécessité concomitante de procès répétés. intervention », a écrit Howell.

REGARDER | « C’était horrible » : Freeman décrit les menaces qui pèsent sur sa sécurité : Le FBI a conseillé à un ancien employé électoral de Géorgie de quitter son domicile pour des raisons de sécurité Ruby Freeman, une ancienne travailleuse électorale du comté de Fulton, en Géorgie, a déclaré que le FBI lui avait conseillé de quitter son domicile jusqu’à l’investiture de Joe Biden en raison des menaces qu’elle avait reçues.

Giuliani, 79 ans, fera face à un procès civil devant un tribunal fédéral de Washington pour déterminer combien il devra payer. Il a déjà été condamné à payer un peu plus de 130 000 $ US (environ 175 000 $ CAN) en sanctions liées au défaut de remise de documents au tribunal dans cette affaire.

Ted Goodman, conseiller politique de Giuliani, ancien maire de New York, a déclaré dans un communiqué que la décision du juge « est un excellent exemple de la militarisation de notre système judiciaire ».

« Cette décision devrait être annulée, car le maire Giuliani est accusé à tort de ne pas avoir conservé les preuves électroniques saisies et détenues par le FBI », a déclaré Goodman.

Accusations pénales pour des actes en Géorgie

Giuliani, un ancien procureur fédéral exigeant qui a été applaudi en tant que maire de New York au lendemain du 11 septembre, faisait partie des 19 personnes inculpées pénalement le 14 août par un procureur de Géorgie pour avoir tenté d’annuler la victoire du démocrate Joe Biden en 2001. cet état.

Giuliani fait face à un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation comprenant :

Violation de la loi géorgienne sur le racket.

Trois chefs d’accusation de sollicitation de violation de serment par un fonctionnaire public.

Trois chefs de fausses déclarations et écrits.

Complot en vue de se faire passer pour un agent public.

Deux chefs de complot en vue de commettre un faux au premier degré.

Deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre de fausses déclarations et écrits.

Complot en vue de commettre le dépôt de faux documents.

Giuliani est également un co-conspirateur non inculpé dans un acte d’accusation fédéral auquel Trump fait face concernant des tentatives d’annulation des résultats des élections de 2020, sur la base de déclarations et d’actions décrites dans des documents judiciaires.

Moss travaillait pour le département des élections du comté de Fulton depuis 2012 et a supervisé l’opération de vote par correspondance lors des élections de 2020. Freeman était un travailleur électoral temporaire, vérifiant les signatures sur les bulletins de vote par correspondance et les préparant à être comptés et traités.

Lors de conférences de presse et devant la législature de Géorgie, Giuliani a maintes fois réfuté des affirmations basées sur une vidéo sélective de la State Farm Arena d’Atlanta selon lesquelles Freeman et Moss avaient sorti des valises de bulletins de vote illégaux et commis d’autres actes de fraude pour tenter de modifier le résultat de la course.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote en Géorgie, a déclaré peu de temps après que ces affirmations ont été révélées, que la vidéo de surveillance complète du lieu indiquait que ces porteurs de bulletins de vote avaient été retrouvés plus tôt dans la journée.

Les menaces présumées font partie de l’acte d’accusation

Freeman et Moss ont tous deux parlé des conséquences néfastes des allégations d’actes répréhensibles sur leur vie, notamment des menaces de mort et des visites non sollicitées à leur domicile.

Moss a raconté lors d’un témoignage devant un comité du Congrès l’année dernière avoir reçu « beaucoup de menaces. Ils me souhaitaient la mort. Me disant que je serai en prison avec ma mère et disant des choses comme: ‘Soyez heureux que nous soyons en 2020 et non en 1920.' »

Ruby Freeman se tient debout et applaudit à l’arrière tandis que le président américain Joe Biden remet à sa fille Shaye Moss la Médaille présidentielle des citoyens, la deuxième plus haute distinction civile, à la Maison Blanche à Washington le 6 janvier. (Patrick Semansky/Associated Press)

Trois des accusés inculpés dans le vaste acte d’accusation en Géorgie concernant les élections de 2020 – le pasteur de l’Illinois Stephen Lee, le publiciste de l’industrie musicale Trevian Kutti et Harrison Floyd, un marine américain actif dans une organisation de campagne Trump – sont accusés de diverses tentatives présumées de pression ou de menace sur Freeman. .

« J’ai perdu mon nom et ma réputation. J’ai perdu mon sentiment de sécurité. Tout cela parce qu’un groupe de personnes commençant par [Trump] et son allié, Rudy Giuliani, ont décidé de faire de moi et de ma fille des boucs émissaires », a déclaré Freeman au comité du Congrès le 6 janvier de l’année dernière.

En outre, la même commission a appris que Trump avait visé Moss et Freeman lors d’un appel enregistré avec le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, quelques semaines après l’élection, qualifiant ce dernier d’« escroc professionnel du vote » et d’« arnaqueur ».

Raffensperger, d’après un enregistrement du même appel obtenu par les médias, a déclaré à Trump qu’il était « malheureux que Rudy Giuliani ou ses collaborateurs aient découpé cette vidéo et l’aient sortie de son contexte ».

Trump, Giuliani et plusieurs autres accusés géorgiens dans cette affaire pénale devraient être traduits en justice le 6 septembre.