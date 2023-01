Giuliani reçoit une assignation à comparaître du grand jury pour des dossiers liés à Trump

WASHINGTON – Rudolph W. Giuliani, l’avocat qui a supervisé les contestations judiciaires de l’ancien président Donald J. Trump aux élections de 2020, a reçu une assignation à comparaître du grand jury pour les dossiers liés à sa représentation de M. Trump, y compris ceux qui détaillaient les paiements qu’il avait reçus, a déclaré lundi une personne proche du dossier.

La citation à comparaître, qui a été envoyée en novembre, portait le nom d’un procureur du bureau du procureur américain à Washington. Il est antérieur à la nomination de Jack Smith, l’avocat spécial choisi pour reprendre l’enquête du ministère de la Justice sur les rôles joués par M. Trump et plusieurs de ses assistants et avocats pour tenter d’annuler les résultats des élections. Il n’est cependant pas clair si M. Smith et son équipe ont pris le contrôle de la partie de l’enquête liée à M. Giuliani.

Dans le cadre de son enquête, le bureau de l’avocat spécial a examiné, entre autres, le fonctionnement interne du véhicule de collecte de fonds de M. Trump, Save America PAC. Les dossiers cités à comparaître par M. Giuliani pourraient inclure certains liés aux paiements effectués par le PAC, selon la personne proche du dossier.

Plusieurs citations à comparaître émises au cours des derniers mois ont demandé des documents concernant Save America PAC. Le comité de la Chambre qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole a également examiné l’opération de collecte de fonds de M. Trump au cours de sa propre enquête distincte et a soulevé des questions quant à savoir s’il avait dupé les donateurs par des appels trompeurs sur la fraude électorale.