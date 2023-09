Giuliani perd le soutien financier des milliardaires Langone et Cooperman

L’homme d’affaires a déjà été impliqué dans un scandale juridique alors qu’il dirigeait NASCAR. La France a été arrêtée en 2018 et plaidé coupable de conduite en état d’ébriété et a pris un congé permanent de l’entreprise.

« J’étais un grand partisan de Rudy en 2008 et à d’autres moments. Je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé[ed] mais le vieux Rudy me manque. Je lui souhaite bonne chance », a déclaré France dans un e-mail.

Brian France, ancien PDG de NASCAR qui a fait don de 9 200 $ à la course de Giuliani en 2008, selon les archives, a expliqué qu’il n’avait pas non plus l’intention d’aider l’ancien maire de New York cette fois-ci.

Ken Langone, co-fondateur Dépôt à domicile et a une valeur nette estimée à plus de 7 milliards de dollars, selon Forbes, n’envisage pas de donner à un fonds de défense juridique de Giuliani, selon son assistant personnel. Langone a contribué 4 600 $ à la campagne présidentielle de Giuliani en 2008, selon les archives de la FEC.

Giuliani était aimé de plusieurs titans des affaires lorsqu’il était maire de New York, qui a soutenu sa campagne présidentielle de 2008 qui a récolté plus de 60 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier et des données de l’ONG OpenSecrets.

Un autre vétéran de Wall Street qui connaît Trump et Giuliani depuis plus d’une décennie mais a choisi de rester anonyme pour cette histoire a déclaré à CNBC qu’il n’avait pas l’intention d’aider Giuliani avec ses frais juridiques. Cet exécutif a fait don de 2 300 $ à la candidature de Giuliani à la présidence en 2008, selon les archives de la FEC. Cette personne a déclaré qu’elle ne voulait pas être nommée parce qu’elle ne voulait pas être dérangée par Trump ou Giuliani.

Ted Goodman, conseiller politique de Giuliani, a envoyé à CNBC une longue déclaration en réponse à cette histoire qui ne niait pas que ses anciens partisans avaient reculé.

« Je comprends qu’il est plus opportun de dire des choses désagréables sur le maire pour rester dans les bonnes grâces des cercles sociaux dits de la « haute société » new-yorkaise et du circuit des cocktails de Washington DC, mais je rappelle à ces mêmes personnes que Rudy Giuliani » est le procureur fédéral le plus efficace de l’histoire américaine, il a amélioré la qualité de vie d’un plus grand nombre de personnes que n’importe quel maire de l’histoire américaine et il a réconforté la nation après le 11 septembre. Personne ne peut lui enlever ses grandes réalisations et ses contributions au pays. » dit Goodman.

Le conseiller de Giuliani a également dénoncé ces anciens alliés, demandant « où étaient-ils » lorsque l’ancien maire avait besoin d’aide pour d’autres controverses, y compris le moment où le candidat de l’époque, Joe Biden, a critiqué Giuliani lors du débat de 2020 contre Trump comme « étant utilisé comme un pion russe.

Goodman n’a pas précisé qui contribuait à aider Giuliani à payer ses frais juridiques ni combien ces entités avaient collecté.

La collecte de fonds de Giuliani

Giuliani se tourne vers ses propres efforts pour collecter des fonds, notamment en faisant la promotion du « Fonds de défense Rudy Giuliani » sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et en vendant son appartement de plus de 6 millions de dollars à New York.

Giuliani et son fils, Andrew Giuliani, collectent également des fonds auprès d’un comité d’action politique intitulé Giuliani Defence, y compris une collecte de fonds pour le PAC qui mettra en vedette Trump lui-même.

Trump, qui a collecté plus de 7 millions de dollars après son arrestation en Géorgie, n’a pas encore dépensé la moindre partie de l’argent de ses opérations politiques pour les frais juridiques de Giuliani, selon les archives de la FEC.

Les donateurs devront payer 100 000 $ pour participer à l’événement du 7 septembre avec Trump au club de golf de l’ancien président de Bedminster, dans le New Jersey, avec une douzaine de participants attendus et un peu plus d’un million de dollars devant être collectés, selon une personne qui a déjà pris la parole. à CNBC.

Les plus d’un million de dollars pourraient seulement réduire les frais juridiques de Giuliani après qu’il ait été inculpé en tant que co-accusé avec Trump et 17 autres personnes pour avoir prétendument tenté d’annuler les élections en Géorgie. Un expert juridique a précédemment déclaré à CNBC que les coaccusés dans l’affaire de Géorgie verraient probablement au moins sept chiffres pour leurs frais juridiques.

Giuliani fait également face à des poursuites civiles qui viendront aggraver ses difficultés financières. Un juge fédéral a récemment rendu un jugement par défaut contre Giuliani, le jugeant responsable de la diffamation de deux agents électoraux géorgiens. Le juge a statué que Giuliani devrait payer près de 133 000 $ de sanctions pour les honoraires d’avocat des plaignants, et n’a pas encore statué sur les dommages et intérêts dus par Giuliani.

Au moins l’un des anciens donateurs de Giuliani, le milliardaire et allié de longue date John Catsimatidis, a déclaré qu’il s’engageait à aider l’ancien maire avec ses frais juridiques.

« Je le ferai probablement », a déclaré Catsimatidis, propriétaire de la station de radio new-yorkaise WABC qui emploie Rudy Giuliani et son fils.

Catsimatidis, qui a une valeur nette d’environ 4 milliards de dollars, selon Forbes, a déclaré qu’il ne savait pas combien il donnerait aux efforts de collecte de fonds de Giuliani. Catsimatidis a donné 4 600 $ à la campagne 2008 de Giuliani, selon les archives de la FEC.

« Nous le payons beaucoup d’argent pour travailler pour WABC », a déclaré Catsimatidis. « Je pense que les gens devraient aider Rudy Giuliani. Les gens qui l’ont soutenu dans le passé et qui l’aimaient, ces gens devraient l’aider. »

Peu de soutien extérieur

Même en dehors des donateurs directs contactés pour cette histoire, certains collecteurs de fonds républicains n’ont jusqu’à présent pas eu de nouvelles de leurs clients fortunés indiquant qu’ils étaient intéressés à aider l’ancien maire.

« Je n’ai pas de boule de cristal mais je n’ai pas entendu parler d’un seul donateur ni ne connais un seul donateur », a déclaré un stratège de l’un des principaux financiers de Giuliani à New York, qui a refusé d’être nommé pour cette histoire afin de parler franchement de la situation. les difficultés financières de l’ancien maire. « Est-ce qu’il y aura des gens qui ont eu des relations profondes avec lui, qui le regarderont avec pitié et qui vont l’aider ? Peut-être. Je n’ai entendu ça nulle part. »

Un vétéran de la collecte de fonds républicain de New York avec des clients qui avaient de proches allégeances à Giuliani mais qui ont choisi de rester anonymes car cette histoire était encore plus directe.

« Rudy devrait faire construire une statue en son honneur pour avoir sauvé la ville, mais au lieu de cela, il est un clown parmi la classe des donateurs et doit courir en mendiant de l’argent pour payer une défense juridique dans laquelle il a tenté de renverser une élection », a déclaré le communiqué. a déclaré la collecte de fonds dans un message texte.