Giuliani doit se rendre à Atlanta pour une enquête électorale, selon un juge

ATLANTA (AP) – Un juge a déclaré mardi que Rudy Giuliani devait comparaître à Atlanta en personne pour témoigner devant un grand jury spécial qui enquête sur la question de savoir si l’ancien président Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’influencer les élections de 2020 en Géorgie et fixent sa comparution à la semaine prochaine. .

L’ancien maire de New York et avocat de Trump avait initialement reçu l’ordre de comparaître mardi. Mais le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, l’a excusé après que ses avocats ont déposé une requête visant à retarder sa comparution.

Les avocats de Giuliani ont fait valoir qu’une récente intervention médicale pour placer deux stents cardiaques l’avait empêché de voyager en avion. Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, et son équipe ont rejeté les suggestions des avocats de Giuliani selon lesquelles il comparaîtrait virtuellement, par exemple par Zoom, ou ferait un entretien avec les procureurs plutôt que de comparaître devant le grand jury spécial.

McBurney a fixé la comparution de Giuliani au 17 août. Le juge a déclaré que cela donnerait à Giuliani, à son équipe juridique et à ses médecins une chance de faire part de leurs préoccupations et lui donnerait également plus de temps pour comprendre comment voyager de New York à Atlanta par une méthode. autrement qu’en avion.

Si un médecin dit que sa santé ne le permet pas, la date sera modifiée, a déclaré McBurney. Mais il a dit à l’avocat de Giuliani, Bill Thomas, que s’ils prévoyaient de demander de reporter la date, ils devraient le faire le plus tôt possible.

Lors de l’audience, Thomas a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’équipe de Willis n’avait pas répondu lorsqu’on lui avait demandé si Giuliani était la cible de l’enquête, ce qui signifie qu’il pourrait faire face à des accusations criminelles. McBurney a déclaré que c’était une question juste et a déclaré qu’il “implorerait” les procureurs d’aborder cette question avec les avocats de Giuliani avant qu’il n’arrive à Atlanta.

“Ne les laissez pas pendre sur ce front”, a déclaré le juge, notant que cela affecterait les questions auxquelles Giuliani serait posé et serait prêt à répondre, ainsi que le temps qu’il serait susceptible de passer avant. le grand jury spécial.

Willis a commencé l’enquête au début de l’année dernière. Un grand jury spécial a été constitué en mai à sa demande et a commencé à entendre des témoins en juin.

Elle a confirmé dès le départ qu’elle était intéressée par un appel téléphonique entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Au cours de cette conversation de janvier 2021, Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa courte perte dans l’État.

Il est également devenu clair que l’équipe de Willis examine les déclarations faites par les alliés de Trump lors des réunions du comité législatif de Géorgie en décembre 2020.

Willis a déposé le mois dernier des pétitions visant à obliger sept associés et conseillers de Trump à témoigner. Parce qu’ils ne vivent pas en Géorgie, elle a dû utiliser un processus qui consiste à demander à un juge de l’État où ils vivent de leur ordonner de comparaître.

Dans une pétition sollicitant le témoignage de Giuliani, Willis l’a identifié à la fois comme avocat personnel de Trump et comme avocat principal de sa campagne. Elle a écrit que lui et d’autres ont comparu lors d’une réunion du comité sénatorial de l’État et ont présenté une vidéo qui, selon Giuliani, montrait des agents électoraux produisant des «valises» de bulletins de vote illégaux provenant de sources inconnues, hors de la vue des observateurs électoraux.

Dans les 24 heures suivant cette audience du 3 décembre 2020, le bureau de Raffensperger avait démystifié la vidéo. Mais Giuliani a continué à faire des déclarations au public et lors des audiences législatives ultérieures, alléguant une fraude électorale généralisée à l’aide de cette vidéo démystifiée, a écrit Willis.

Les preuves montrent que la comparution et le témoignage de Giuliani à l’audience « faisaient partie d’un plan coordonné multi-États par la campagne Trump pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs », indique la pétition.

Willis sollicite également le témoignage du sénateur américain Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud et proche allié de Trump. Il a demandé à un juge fédéral d’annuler son assignation à comparaître et le juge a fixé une audience à mercredi.

Interrogé sur l’enquête du comté de Fulton lors d’une conférence de presse à Columbia, en Caroline du Sud, mardi, Graham a déclaré qu’il avait l’intention de poursuivre son combat.

“J’étais président du comité judiciaire, j’ai dû voter pour certifier une élection. C’est ridicule. Cette militarisation de la loi doit cesser », a-t-il déclaré. « Donc, j’utiliserai les tribunaux, et nous irons aussi loin que nécessaire, et ferons tout ce qui doit être fait, pour nous assurer que des gens comme moi peuvent faire leur travail sans craindre qu’un procureur du comté ne vous poursuive. ”

___

La rédactrice d’Associated Press, Meg Kinnard, a contribué au reportage.

Kate Brumback, L’Associated Press