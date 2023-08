Giuliani devrait se rendre sur les accusations portées contre la Géorgie

ATLANTE-

Rudy Giuliani devrait se rendre mercredi dans une prison d’Atlanta pour des accusations liées aux efforts visant à annuler la défaite du président de l’époque, Donald Trump, lors de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

L’ancien maire de New York a été inculpé la semaine dernière avec Trump et 17 autres personnes. Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré qu’ils avaient participé à un vaste complot visant à renverser la volonté des électeurs après la défaite du président républicain face au démocrate Joe Biden en novembre 2020.

Giuliani fait face à des accusations liées à son travail d’avocat de Trump après les élections générales. Lors d’une réunion mercredi avec l’équipe de Willis, la caution de Giuliani a été fixée à 150 000 $ US, a déclaré un avocat de Giuliani à l’Associated Press. C’est plus que n’importe lequel des accusés jusqu’à présent, à l’exception de Trump dont la caution a été fixée à 200 000 dollars.

« Je me sens très, très bien parce que j’ai l’impression de défendre les droits de tous les Américains, comme je l’ai fait tant de fois en tant qu’avocat américain », a déclaré Giuliani aux journalistes en quittant son appartement à New York mercredi. , ajoutant qu’il « se bat pour la justice » et ce depuis qu’il a commencé à représenter Trump.

Trump, premier favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024, a déclaré qu’il prévoyait de se rendre jeudi à la prison du comté de Fulton. Lui et ses alliés ont qualifié l’enquête de politiquement motivée et ont vivement critiqué Willis, un démocrate.

Giuliani a critiqué l’inculpation des avocats qui avaient travaillé pour Trump et a déclaré que le système judiciaire était politisé. Il a également souligné le fait que certaines des personnes inculpées ne sont pas connues.

« Donald Trump vous a dit ceci : ils ne venaient pas seulement pour lui ou moi », a déclaré Giuliani. « Maintenant qu’ils ont inculpé des gens dans cette affaire, je ne sais même pas qui ils sont. Ce sont juste des gens ordinaires qui gagnent normalement leur vie. »

Willis a fixé vendredi à midi la date limite pour que les personnes inculpées la semaine dernière dans l’affaire de subversion électorale se rendent. Son équipe a négocié le montant et les conditions de la caution avec les avocats des accusés avant qu’ils ne se rendent à la prison.

Une caution de 100 000 dollars a été fixée mercredi à l’avocat Sidney Powell, allié de Trump, l’une des nombreuses personnes accusées d’avoir violé du matériel de vote dans le comté rural de Coffee, dans le sud de la Géorgie. Misty Hampton, qui était directrice des élections du comté de Coffee au moment de l’infraction, a vu sa caution fixée à 10 000 dollars.

David Shafer, ancien président du Parti républicain de Géorgie et l’un des 16 faux électeurs de Trump, et Cathy Latham, accusée dans la violation du comté de Coffee et également fausse électrice, se sont rendus tôt mercredi matin. Les avocats Ray Smith et Kenneth Chesebro se sont également rendus mercredi, qui, selon les procureurs, ont aidé à organiser la fausse réunion des électeurs au Capitole de l’État en décembre 2020.

L’avocat John Eastman, qui a défendu un plan visant à maintenir Trump au pouvoir, et Scott Hall, un cautionnaire accusé d’avoir participé à une violation du matériel électoral dans le comté de Coffee, se sont rendus mardi.

Le bureau du shérif du comté de Fulton a annoncé qu’il publierait des photos de réservation à 16 heures chaque jour, mais Shafer a semblé publier les siennes sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, juste après 7 heures du matin mercredi avec le message : « Bonjour ! # Nouvelleimage de profil. »

Alors que les républicains de Géorgie et d’ailleurs demandent que Willis soit puni pour avoir inculpé Trump, un groupe de pasteurs noirs et de militants communautaires se sont rassemblés mercredi devant la capitale de l’État à Atlanta pour prier et proclamer leur soutien au procureur démocrate.

L’évêque Reginald Jackson, qui dirige les églises épiscopales méthodistes africaines de Géorgie, a déclaré que Willis était attaquée « en raison de son courage et de sa détermination ».

L’écrivain d’Associated Press Michael R. Sisak à New York a contribué au reportage.