Giuliani devrait se rendre en Géorgie, accusé d’être le principal co-conspirateur de Trump dans le complot électoral – en direct

Les 18 autres coaccusés dans l’affaire de subversion électorale de 2020 semblent recevoir un traitement régulier basé sur les dossiers de prison en ligne de l’ancien avocat électoral de Trump John Eastman et d’autres, dont la taille, le poids et l’apparence personnelle ont été rendus publics.

Trump a demandé à ses avocats et aux services secrets américains de lui obtenir une dispense d’être photographié, ont déclaré les gens, bien qu’il ne soit pas clair s’il bénéficiera d’un traitement spécial. Le shérif du comté de Fulton, Patrick Labat, a déjà déclaré que Trump ne serait pas traité différemment.

La reddition elle-même devrait être banale. À la prison de Rice Street, au nord-ouest du centre-ville d’Atlanta, où sont généralement emmenés les accusés inculpés dans le comté de Fulton, le processus de réservation implique une photo d’identité, des empreintes digitales et l’enregistrement de la taille et du poids.

Donald Trump devrait se rendre jeudi soir à la prison du comté de Fulton pour racket et complot en lien avec ses efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État de Géorgie, selon deux personnes informées du dossier.

Giuliani se rendrait en Géorgie avec l’ancien commissaire de police de New York, Bernie Kerik, qui a travaillé avec l’ancien maire pour l’aider à trouver un avocat géorgien pour le représenter dans cette affaire, selon le rapport.

Ancien avocat de Trump Rudy Giuliani, qui devrait se rendre à la prison du comté de Fulton plus tard dans la journée, aura un avocat titulaire d’une licence en Géorgie pour le représenter lors des négociations sur la caution, CNN signalé, citant une source.

il y a 18 mois 08h48 HAE Rudy Giuliani devrait se rendre à la prison du comté de Fulton

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Le maire de New York devenu avocat de Trump Rudy Giulani devrait se rendre mercredi à la prison du comté de Fulton pour les accusations selon lesquelles il a agi en tant que Donald Trumple principal co-conspirateur d’un complot visant à renverser l’élection présidentielle de 2020, selon des informations.

Sources dit CNN que Giuliani veut que tout soit fait avant que Trump ne vienne en Géorgie. L’ancien président devrait se rendre jeudi soir, a rapporté mardi le Guardian. Giuliani devrait se rendre dans l’État avec l’ancien commissaire de police de New York Bernie Kerik qui a travaillé pour aider l’ancien maire à trouver un avocat géorgien pour le représenter dans cette affaire.

Procureur du comté de Fulton Fani Willis a fixé vendredi à midi la date limite pour que Trump et ses 18 coaccusés se rendent, accusés d’avoir agi ensemble en tant qu’« organisation criminelle » dans le cadre d’un vaste complot visant à renverser l’élection présidentielle de 2020.

Plusieurs se sont déjà rendus volontairement – ​​mardi, Scott Hall, un cautionnaire de la région d’Atlanta, et John Eastman, un avocat de Trump et prétendument l’un des principaux architectes du plan de Trump visant à suspendre la certification de la victoire de Biden, ont été incarcérés à la prison de Rice Street. Les « électeurs » de Trump David Shafer et Cathy Latham s’est également rendu tôt mercredi, selon les archives judiciaires.

Voici ce que nous regardons aujourd’hui :

Huit candidats républicains à la présidentielle se réuniront ce soir à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour participer au premier débat des primaires républicaines de 2024.

Les huit candidats attendus sont : le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Penceancien gouverneur du New Jersey Chris Christi, Gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, chef d’entreprise Vivek Ramaswamy, et sénateur de Caroline du Sud Tim Scott.

Le débat commence à 21 heures, heure de l’Est. Nous le suivrons en direct sur ce blog.