Giuliani condamné à témoigner dans le cadre d’une enquête criminelle en Géorgie

L’avocat de M. Giuliani n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un grand jury spécial se réunit régulièrement à Atlanta pour entendre des témoignages et examiner des documents et des vidéos susceptibles de faire la lumière sur les efforts à plusieurs volets visant à placer la Géorgie dans la colonne des victoires de M. Trump. Parmi les actes à l’étude figurent un tristement célèbre appel téléphonique postélectoral que M. Trump a passé à Brad Raffensperger, le secrétaire d’État géorgien, lui demandant de “trouver” suffisamment de votes pour assurer sa victoire.

M. Giuliani semble être intéressant pour un certain nombre de raisons, notamment sa participation à un stratagème visant à créer des listes d’électeurs présidentiels pro-Trump dans de nombreux États, dont la Géorgie. Dans des documents déposés au tribunal cette semaine, il a été révélé que les 16 électeurs pro-Trump en Géorgie avaient été informés par le bureau du procureur du comté de Fulton qu’ils pourraient faire face à des accusations.

M. Giuliani a également comparu en personne devant deux comités législatifs de l’État de Géorgie en décembre 2020, où il a passé des heures à colporter de fausses théories du complot sur des valises secrètes de bulletins de vote démocrates et des machines à voter corrompues. Il a dit aux législateurs des États : « Vous ne pouvez pas certifier la Géorgie de bonne foi.

Des experts juridiques ont déclaré que l’enquête sur la Géorgie pourrait s’avérer particulièrement périlleuse pour M. Trump et ses alliés. Bien que les procédures du grand jury soient secrètes, un certain nombre de détails sont apparus ces derniers jours qui laissent entrevoir la portée de l’enquête. Parmi les électeurs pro-Trump qui ont appris qu’ils pourraient être inculpés figurent David Shafer, le président du Parti républicain de l’État, et le sénateur de l’État Burt Jones, le candidat du parti au poste de lieutenant-gouverneur. Un autre sénateur républicain de l’État, Brandon Beach, a également été informé qu’il était une cible potentielle.