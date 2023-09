Giuliani, allié de Trump, plaide non coupable des accusations de subversion électorale en Géorgie – dossier judiciaire

Rudy Giuliani, l’ancien avocat personnel de Donald Trump, a renoncé à toute mise en accusation formelle et a plaidé non coupable dans l’affaire de subversion électorale en Géorgie, selon un dossier judiciaire déposé vendredi.

Giuliani, ancien procureur fédéral et maire de New York, a été inculpé le mois dernier avec l’ancien président américain Trump et 17 coaccusés pour avoir tenté d’annuler la défaite électorale de Trump face au démocrate Joe Biden en 2020.

Giuliani est accusé d’avoir fait de fausses déclarations sur la fraude électorale aux responsables de plusieurs États dans le but de les convaincre d’approuver une liste électorale alternative lors de la certification officielle par le Congrès des résultats des élections afin de maintenir Trump au pouvoir.

Ces dernières accusations marquent la quatrième inculpation de Trump depuis le lancement de sa campagne de réélection à la présidence.

Dans une autre affaire, un juge américain à Washington a jugé que Giuliani était responsable de diffamation envers deux agents électoraux géorgiens qui avaient été la cible d’accusations de complot pour fraude électorale après l’élection présidentielle de 2020.