Giuliani a snobé l’ordonnance du juge dans une affaire de diffamation, selon un travailleur électoral

Rudy Giuliani n’a pas respecté l’ordre d’un juge fédéral de remettre des preuves et de payer des frais juridiques aux travailleurs électoraux qu’il a diffamés, selon un nouveau dossier judiciaire.

Dans des documents déposés jeudi, les avocats de Ruby Freeman et Shaye Moss affirment que Giuliani « n’a pris aucune des mesures » qu’un juge fédéral lui a ordonné de prendre mercredi, notamment le paiement de 89 000 $ d’honoraires d’avocat pour les deux travailleurs électoraux.

Le juge de district américain Beryl Howell à Washington, DC, a rendu cette ordonnance le mois dernier en réponse au fait que Giuliani n’avait pas respecté les ordonnances judiciaires antérieures.

Un avocat et un porte-parole de Giuliani n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi soir.

En elle décision le mois dernier, Howell a critiqué Giuliani pour avoir ignoré à plusieurs reprises les ordonnances du tribunal exigeant qu’il fournisse les informations requises à Freeman et Moss pour leur action civile alléguant qu’il les avait diffamés après l’élection présidentielle de 2020.

« L’essentiel est que Giuliani a refusé de se conformer à ses obligations de découverte et a contrecarré les droits procéduraux des plaignantes Ruby Freeman et Wandrea ArShaye Moss pour obtenir une découverte significative dans cette affaire », Howell a écrit.

Elle a accordé à Freeman et Moss un jugement par défaut le mois dernier, déclarant Giuliani « civilement responsable de la diffamation des plaignants, de l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, de complot civil et de demandes de dommages et intérêts punitifs ».

Howell a également ordonné à Giuliani de remettre les documents financiers personnels et professionnels d’ici mercredi et de payer les avocats de Freeman et Moss pour les frais juridiques liés à la tentative de l’amener à se conformer aux ordonnances du tribunal. En outre, elle a ordonné à ses entreprises de payer 43 684 $ pour les frais liés à une requête similaire, « avec des intérêts sur ce montant courant à partir du 20 septembre 2023 jusqu’à la date du jugement final contre Giuliani personnellement si ses entreprises éponymes ne se conforment pas ».

Dans une décision distincte jeudi, avant le dépôt du dossier de Freeman et Moss, Howell a fixé la date du procès au 11 décembre pour déterminer le montant des dommages-intérêts dans l’affaire de diffamation.

Les anciens avocats de Giuliani l’ont poursuivi cette semaine, affirmant qu’il devait environ 1,4 million de dollars de frais juridiques impayés. Giuliani a répondu que le chiffre était « dépassant tout ce qui s’approche des frais légitimes ».

Dans leur procès, Freeman et Moss ont accusé Giuliani d’avoir bouleversé leur vie en prétendant faussement qu’ils commis une fraude électorale alors qu’ils servaient comme travailleurs électoraux dans le comté de Fulton, en Géorgie.

Giuliani avait affirmé que les deux hommes « faisaient circuler des ports USB comme s’il s’agissait de flacons d’héroïne ou de cocaïne » alors qu’ils comptaient les votes lors des élections de 2020. Le Rapport du comité de la Chambre du 6 janvier J’ai découvert qu’ils passaient devant une menthe au gingembre.

Freeman a été la cible de menaces de mort en raison des affirmations répétées de Giuliani, auxquelles le président de l’époque, Donald Trump, a fait écho.

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a inculpé pénalement Trump et Giuliani pour leur rôle dans la campagne de harcèlement, ainsi que pour d’autres stratagèmes présumés visant à annuler la victoire de Joe Biden en 2020 dans l’État.

Les deux ont plaidé non-coupable.