Giuliani a dit de venir en Géorgie en train, en bus ou en Uber

Si M. Giuliani est considéré comme une cible, cela pourrait l’inciter à invoquer son droit au cinquième amendement et à refuser de témoigner après avoir potentiellement fait un long voyage en voiture. Informer M. Giuliani à l’avance, a déclaré le juge, donnerait des éclaircissements sur “l’impact que cela a sur l’étendue de son temps devant le grand jury”.

Comprendre l’enquête Trump en Géorgie Carte 1 sur 5 Comprendre l’enquête Trump en Géorgie Une menace juridique immédiate pour Trump. Fani T. Willis, le procureur de la région d’Atlanta, a enquêté pour savoir si l’ancien président Donald J. Trump et ses alliés ont interféré avec les élections de 2020 en Géorgie. L’affaire pourrait être l’un des problèmes juridiques les plus périlleux pour M. Trump. Voici ce qu’il faut savoir : Comprendre l’enquête Trump en Géorgie Que regardent les procureurs ? En plus de l’appel de M. Trump à M. Raffensperger, Mme Willis s’est penchée sur un complot des alliés de Trump visant à envoyer de faux électeurs géorgiens à Washington et des déclarations inexactes sur les résultats des élections faites par M. Giuliani devant la législature de l’État en décembre 2020.

Le juge a également déclaré qu’il pourrait reconsidérer la date du 17 août si le médecin de M. Giuliani produisait une excuse médicale suffisamment convaincante.

William H. Thomas Jr., un avocat de M. Giuliani, a déclaré lors de l’audience que son client serait ouvert à un entretien à distance via Zoom. Nathan Wade, un procureur spécial travaillant pour le procureur de district, a déclaré que le bureau n’était pas intéressé et préférait que M. Giuliani comparaisse en personne.

Le rôle de M. Giuliani dans les efforts visant à inverser la défaite électorale de M. Trump en 2020 en Géorgie intéresse les procureurs du comté de Fulton pour un certain nombre de raisons. Dans le cadre de la procédure à huis clos devant le grand jury, ils ont interrogé plusieurs témoins sur les comparutions de M. Giuliani devant deux panels législatifs d’État après le vote de 2020, au cours desquels il a fait un certain nombre de fausses allégations de fraude électorale. M. Giuliani, l’ancien maire de New York, a également participé à un stratagème visant à créer des listes de faux électeurs présidentiels pro-Trump dans un certain nombre d’États swing. La convocation de ces électeurs en Géorgie est un autre sujet d’enquête de Mme Willis.