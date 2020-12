Quelle est votre chose préférée dans le fait de travailler ensemble?

G: Jason et moi travaillons ensemble depuis 16 ans et depuis le premier jour, il est comme un petit frère pour moi. Au fil des ans, nous avons été l’un à côté de l’autre pour tant d’événements majeurs dans nos vies et nous savons que nous pouvons toujours compter les uns sur les autres quoi qu’il arrive. Jason et moi avons également un sens de l’humour très similaire, que nous organisions ensemble des sketchs pour E! ou faire des spectacles fous pour nos amis. Comment nous agissons dans la vraie vie est à peu près ce que nous sommes lorsque nous organisons ensemble, donc il n’y a jamais un moment ennuyeux.

J: Au début, G et je viens de cliquer, elle est devenue sœur et meilleure amie, et maintenant nous vivons dans le même quartier. Nous pensons et aimons cette entreprise, mais nous avons réalisé que nous devions trouver un moyen d’atteindre les personnes qui avaient peur de se lancer dans l’industrie à cause de leurs nerfs et de leurs peurs. Ou peut-être s’agit-il simplement de trouver un niveau de confort sûr sur scène, à la caméra ou lors d’une vidéoconférence. Nous voulions partager les trucs et astuces qui nous ont aidés au cours des 20 dernières années.

Avez-vous un souvenir préféré de travailler ensemble sur le tapis rouge au fil des ans?

G: Chaque tapis rouge que nous organisons ensemble a sa part de moments amusants, mais certains de mes plus grands rires viennent des sketches ridicules que Jason et moi avons tournés pour E! qui me font littéralement craquer à chaque fois que je les regarde. La plupart du temps est de l’improvisation, donc nous n’avons aucune idée de ce que l’autre va dire et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter de craquer et de le perdre devant la caméra.

J: Mon premier tapis rouge en direct en 2006, j’étais tellement nerveux que nous avons répété la veille au téléphone. J’étais dans ma tête et j’avais l’impression que ça allait être un désastre, mais G m’a aidé à me calmer et ce fut une expérience d’apprentissage formidable. Elle m’a recommandé de bronzer en spray, mais je ne savais pas qu’il y avait différents niveaux. J’avais une forte teinte orange pour moi ce jour-là. Tenez-vous en au niveau 1, merci plus tard!