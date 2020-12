L’adolescente américano-indienne Gitanjali Rao a été choisie comme la toute première Kid of the Year de TIME pour son travail utilisant «la technologie pour résoudre des problèmes allant de l’eau potable contaminée à la dépendance aux opioïdes et à la cyberintimidation».

Le joueur de 15 ans du Colorado, aux États-Unis, a été sélectionné parmi 5000 nominés et a été interviewé pour TIME par l’actrice hollywoodienne Angelina Jolie, lauréate d’un Oscar.

À un très jeune âge, l’aspirant scientifique a commencé à penser à utiliser la science et la technologie pour provoquer un changement social dans la dynamique mondiale. Parler contre TEMPS, elle a dit qu’elle avait parlé pour la première fois à ses parents de la recherche sur la technologie des capteurs pour les nanotubes de carbone à l’âge de 10 ans, ce qui a laissé sa mère assez confuse.

À 11 ans, Rao a remporté le Discovery Education 3M Scientist Challenge et a été nommée «30 Under 30» par Forbes pour ses innovations.

La dernière découverte de Rao est une application appelée Kindly, qui détecte la cyberintimidation à un stade précoce grâce à la technologie de l’intelligence artificielle.

Dans un autre développement similaire, Rao a développé une autre application appelée Tethys, un appareil qui peut mesurer le niveau de contamination par le plomb dans l’eau à l’aide de nanotubes de carbone.

Elle travaille actuellement sur un produit qui aidera à diagnostiquer la dépendance aux opioïdes sur ordonnance à un stade précoce basé sur la production de protéines du gène du récepteur opioïde mu.

En 2018, elle a reçu le prestigieux prix Environmental Youth Award du président de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Dans l’interview avec TIME, le jeune homme de 15 ans a déclaré: « Je ne ressemble pas à votre scientifique typique. Tout ce que je vois à la télévision, c’est que c’est un homme plus âgé, principalement blanc en tant que scientifique. Je pense que c’est étrange que ce soit comme ça. presque comme si les gens s’étaient assignés des rôles tels que leur sexe, leur âge, la couleur de leur peau. «

« Si je peux le faire, vous pouvez, et n’importe qui peut », a-t-elle ajouté.

Rao est une fervente adepte de MIT Tech Review et considère que c’est son actualité incontournable de la culture pop. « Je le lis tout le temps. Je pense que c’est vraiment l’inspiration: j’entends parler de toutes ces personnes formidables dans des écoles comme le MIT et Harvard qui font un excellent travail avec la technologie », a déclaré le jeune scientifique.

Avec un grand intérêt pour la génétique, Rao souhaite poursuivre ses études supérieures en génétique et en épidémiologie au MIT.