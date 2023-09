Gita Mehta, chroniqueuse littéraire de l’Inde moderne, est décédée à 80 ans

Commentez cette histoire Commentaire

Gita Mehta, dont les romans incisifs et non-fictionnels ont bouleversé les stéréotypes occidentaux tout en explorant l’histoire, la culture et les contradictions de l’Inde moderne, est décédée le 16 septembre à son domicile de New Delhi. Elle avait 80 ans. La cause était des complications d’un accident vasculaire cérébral, selon son fils, Aditya Mehta, qui a confirmé le décès par l’intermédiaire de Nicholas Latimer, responsable de la publicité chez Alfred A. Knopf. Le mari de Mme Mehta, Sonny Mehta, était rédacteur en chef de longue date de la maison d’édition avant sa mort en 2019.

Fille d’un aviateur indien et d’un combattant courageux de la liberté, Mme Mehta a passé des années à voyager entre trois continents, vivant à New Delhi, Londres et New York avec son mari, l’un des éditeurs les plus renommés de la littérature anglophone. Chaleureuse et irrévérencieuse, dotée d’un esprit tranchant et d’une vaste gamme de références littéraires (Jane Austen, RK Narayan), elle était l’une des principales interprètes de la vie indienne moderne, décrivant les complexités d’un pays qui, comme elle l’a fait remarquer un jour, mettait des satellites en espace alors même que ses rues étaient encombrées de charrettes à bœufs.

« L’Inde est un endroit où les mondes et les époques entrent en collision à une vitesse énorme », a-t-elle déclaré à Publishers Weekly en 1997, ajoutant qu’elle « voulait rendre l’Inde moderne accessible aux Occidentaux et à toute une génération d’Indiens qui n’ont aucune idée de ce qui s’est passé il y a 25 ans ». avant leur naissance. »

Mme Mehta a fait ses débuts littéraires avec le livre non-fictionnel de 1979 « Karma Cola : Marketing the Mystic East », une critique cinglante des milliers d’Occidentaux descendant en Inde à la recherche de l’illumination spirituelle. «Ils pensaient que nous étions profonds. Nous savions que nous étions provinciaux », a-t-elle écrit. « Tout le monde pensait que tout le monde était ridiculement exotique et tout le monde s’est trompé. »

Le ton acide et les reportages colorés du livre, ciblant aussi bien les libertins occidentaux que les gourous et chefs spirituels qui les ont accueillis à bras ouverts (moyennant un certain prix), lui valent d’être comparé au « nouveau journalisme » d’écrivains américains comme Tom Wolfe.

Mais Mme Mehta est rapidement passée de la non-fiction au roman, cherchant à élargir son champ d’action avec le livre « Raj » (1989), qui suit la vie d’une princesse indienne de la fin du XIXe siècle jusqu’aux dernières années de l’ère coloniale. Son suivi, « A River Sutra » (1993), a tissé les histoires d’un moine, d’un musicien, d’un enseignant et d’autres pèlerins qui rencontrent un fonctionnaire à la retraite sur les rives de la rivière sacrée Narmada.

« Dans sa partie la plus faible », a écrit la romancière Francine Prose dans une critique du Washington Post, « le livre descend vers une sorte de philosophie de mauvais augure, et le langage se raidit. Au mieux, il évoque à la fois le paysage indien avec une telle netteté que l’on peut pratiquement sentir le jasmin qui fleurit la nuit et offre certaines des récompenses que nous sommes plus habitués à trouver dans la poésie : le sentiment que les choses sont plus riches et plus significatives qu’elles ne le paraissent. , que la vie est à la fois claire et mystérieuse, que la beauté et l’horreur du monde sont irréductibles et inexplicables, que tout est interconnecté, imminent – ​​et juste hors de notre portée.

Mme Mehta a fait remonter son amour de la littérature à son enfance dans les rues de Delhi, entourée de libraires vendant le magazine Mad aux côtés de livres de Platon et Dickens : « ‘Anna Karénine’, sahib. « Madame Bovary. Livres chauds, sahib, seulement cette minute est arrivée. Avec le recul, écrit-elle dans son recueil d’essais « Serpents et échelles » (1997), elle s’est rendu compte qu’elle était devenue « accro à la lecture de ces magiciens des trottoirs qui nous criaient dessus comme des aboyeurs de cirque : ces libraires réorganisant sans cesse leurs étalages et nous corrompant avec leurs discours séduisants ». litanie de titres – alors qu’ils nous attiraient loin du petit monde du moi vers des galaxies entières de l’imagination.

Deuxième de trois enfants, Gita Patnaik est née à New Delhi le 12 décembre 1942, cinq ans avant que l’Inde n’obtienne son indépendance de la Grande-Bretagne. Son père, Biju Patnaik, a effectué des missions clandestines au nom du Congrès national indien et a ensuite été ministre en chef de l’État indien d’Odisha, poste désormais occupé par le frère cadet de Mme Mehta, Naveen Patnaik.

Le travail de son père en tant que trafiquant d’armes et pilote a conduit les autorités britanniques à le jeter en prison, quelques semaines après la naissance de Mme Mehta. Au cours des années suivantes, sa mère, l’ancienne Gyan Sethi, a demandé sa libération, envoyant Mme Mehta et son frère aîné, Prem, dans un couvent afin qu’elle puisse se concentrer sur la libération de son mari.

Mme Mehta est diplômée de l’Université de Cambridge, où elle faisait partie d’un cercle littéraire comprenant Germaine Greer, Clive James et Ajai Singh Mehta, connu sous le nom de Sonny, qu’elle a épousé en 1965. Les maisons de livres de poche et plus tard à Knopf ont d’abord suscité du ressentiment, car Mme Mehta a déclaré qu’elle se sentait comme « une exilée », loin de l’Inde et parfois loin de son mari. Sa proximité avec des écrivains primés était une bénédiction mitigée, a-t-elle déclaré à Publishers Weekly.

« Imaginez : vous travaillez sur un livre et Gabriel García Márquez vient prendre un verre. Vous pensez : « Le monde a-t-il vraiment besoin de moi ? Et ces chiffres de ventes cauchemardesques pour d’autres écrivains ; J’entends Sonny dire : « Eh bien, nous avons vendu 1,2 million d’exemplaires » de quelque chose, et je pense : « Oh mon Dieu ! C’est pourquoi, quand j’aime vraiment un livre, je vais à Londres », où vivait son fils. Elle a ajouté : « Je ne peux pas être un appendice du travail de Sonny lorsque j’écris. »

Mme Mehta a d’abord été connue comme réalisatrice de documentaires et journaliste de télévision, couvrant des événements tels que la guerre de libération du Bangladesh de 1971. Elle a déclaré qu’elle avait commencé à travailler sur son premier livre plus tard cette décennie, après avoir accompagné son mari à une fête à New York où un invité – la voyant vêtue d’un sari – l’avait emmenée vers un groupe d’amis et lui avait dit : « Voici la fille qui est va nous dire ce qu’est le karma.

«J’ai trouvé étonnant que, simplement parce que j’étais habillée de cette façon, il pensait que je pouvais expliquer ce profond concept philosophique», se souvient-elle. « En essayant d’être à la hauteur et d’être un Américain farfelu, j’ai dit : ‘Le karma n’est pas ce qu’il est censé être.’ Et Marc Jaffe, qui dirigeait alors Bantam Books, a dit : « Écrivez-le ». Je pensais qu’il était devenu fou !

Mais la suggestion persistait dans son esprit. Lorsqu’elle s’est finalement assise pour écrire « Karma Cola », il ne lui a fallu que trois semaines pour terminer.

Mme Mehta est revenue sur certains thèmes de ce livre dans « Snakes and Ladders », publié à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance de l’Inde. Au lieu d’identifier le pays à des questions spirituelles, elle a constaté que les Occidentaux considéraient de plus en plus l’Inde comme un foyer de main-d’œuvre bon marché et une industrie informatique dynamique. Comme elle l’a dit dans une interview accordée au magazine Forbes : « Les nouvelles Lumières, c’est l’argent » – et en Inde, conclut-elle, l’argent est désormais affiché au lieu d’être caché.

« L’évolution la plus intéressante de l’Inde indépendante est le passage de l’intrépidité individuelle face à l’injustice sociale et politique à la cour lâche de ceux qui possèdent le pouvoir social et politique », a-t-elle écrit.

Mme Mehta a publié un autre livre, « Eternal Ganesha » (2006), une étude culturelle de la divinité hindoue Ganesha, un élément omniprésent à tête d’éléphant dans les œuvres d’art, les graffitis, les publicités et les boutiques de souvenirs. Elle a reçu l’une des plus hautes distinctions civiles de l’Inde, le Padma Shri, en 2019, mais a refusé le prix, affirmant que « le moment choisi pour la remise du prix pourrait être mal interprété » en raison des prochaines élections générales.

Outre son fils et ses deux frères, les survivants comprennent une petite-fille.

Dans un hommage au journal indien Hindu, Uma Mahadevan-Dasgupta a écrit que « le regard de Mme Mehta était aussi implacable que son attachement à l’Inde était profond ». Elle a ensuite cité un passage de « Serpents et échelles », dans lequel Mme Mehta se souvient avoir été abordée par un agent d’immigration à l’aéroport de New Delhi. Il a demandé pourquoi elle portait toujours un passeport indien alors qu’elle vivait à l’extérieur du pays depuis tant d’années.