Gisele surfe en bikini et Heidi Klum montre ses abdominaux à bord du yacht alors que les stars se réchauffent le week-end du 4 juillet

Les célébrations du Jour de l’Indépendance ont commencé tôt pour quelques stars qui ont aperçu les premières lueurs de l’aube lors du long week-end de vacances.

Le mannequin Gisele Bündchen a prouvé que ses compétences sur la piste n’étaient qu’une promenade dans le parc par rapport à son jeu de jambes sophistiqué sur une planche de surf.

Gisele, 42 ans, s’est glissée dans un minuscule bikini noir pour attraper les vagues au Costa Rica, tandis qu’Heidi Klum a montré ses abdos depuis un yacht de luxe sur la côte italienne.

Bündchen était complètement à l’aise dans la mer alors que l’eau vive éclaboussait autour de ses jambes pendant qu’elle surfait sur le rivage.

Le modèle de couverture brésilien a montré sa peau bronzée en portant un haut de sport avec une paire de bas effrontés pour son aventure en plein air.

Gisele a confirmé son divorce en octobre avec son ex-mari Tom Brady. Ils ont été mariés pendant 13 ans et ont eu deux enfants ensemble, en plus de coparentalité son fils avec son ex, Bridget Moynahan.

« La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur à Tom », elle a écrit sur Instagram à l’époque.

De l’autre côté du pays, Heidi Klum s’adonne à la vie de luxe pendant ses vacances en Italie.

La juge « America’s Got Talent » arborait un svelte deux pièces Fendi tout en jouant le capitaine de son propre navire.

Elle a crédité son mari de quatre ans, le leader de Tokio Hotel, Tom Kaulitz, pour avoir pris les photos sensuelles.

De retour à bord d’un yacht encore plus grand, Klum a montré son dos dans un bikini en tricot coloré en écoutant les cloches de l’église sonner au loin.

Kristin Cavallari avait hâte que les vacances commencent.

La star de « The Hills » a aimé ce qu’elle a vu dans le miroir et s’est arrêtée pour un selfie afin de montrer son haut triangle blanc et son bas assorti.

Cavallari s’est glissée dans quelque chose de plus confortable pour un autre cliché et a secoué une robe noire découpée sur des photos partagées sur Instagram.

Kristin a récemment admis sur le podcast « Broad Ideas » de Rachel Bilson qu’elle « attirait beaucoup d’hommes mariés » depuis son divorce, à sa grande consternation.

L’entrepreneuse de 36 ans a rencontré son ex-mari, l’ancien footballeur professionnel Jay Cutler, alors qu’elle avait 23 ans. Ils ont divorcé en 2020 après 10 ans de mariage.

« De toute évidence, je ne suis pas prête pour une relation parce que j’attire tous ces hommes indisponibles », a-t-elle déclaré.