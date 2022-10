Gisele Bündchen sort sans son alliance au milieu des informations selon lesquelles elle et Tom Brady ont engagé des avocats spécialisés en divorce

Gisele Bündchen est sortie sans son alliance après qu’elle et son mari Tom Brady auraient embauché des avocats spécialisés en divorce plus tôt cette semaine au milieu de leurs troubles conjugaux en cours.

Le mannequin brésilien de 42 ans, qui vivrait apparemment séparé de la star de la NFL âgée de 45 ans, a été aperçu jeudi en train de visiter un immeuble de bureaux à Miami.

Alors que les rumeurs d’une rupture dans l’union de 13 ans du couple n’ont émergé que ces derniers mois, des sources ont déclaré au magazine People que les problèmes relationnels du couple n’étaient “rien de nouveau”.

“[The problems] ont 10 ans”, a déclaré un initié au point de vente. “Cela dure depuis toujours. Ce n’est rien de nouveau pour l’un ou l’autre.”

Plusieurs sources ont déclaré que la décision de Brady de revenir dans la NFL pour la saison 2022 avec les Buccaneers de Tampa Bay, intervenue 40 jours après l’annonce de sa retraite, avait provoqué “beaucoup de tension” entre Bündchen et Brady.

La star de la couverture de Vogue aurait été déçue de son choix car elle avait espéré qu’il pourrait passer plus de temps avec sa famille.

Les deux sont parents d’un fils Benjamin, 12 ans, et d’une fille Vivian, 9 ans, ainsi que du fils de Brady, Jack, 15 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 53 ans.

Bündchen, qui était habituellement un incontournable en marge des matchs de Brady, n’a pas encore assisté à l’un des affrontements de son conjoint cette saison.

“Gisele va bien”, a déclaré une source à People. “Elle met ses affaires en ordre. Ils sont tous les deux finis [fighting for their marriage] et ça se passe maintenant, alors ils peuvent faire leur propre truc et passer à autre chose.”

Cependant, l’initié a poursuivi en disant : “Ce sont tous les deux des gens intelligents et numéro un dans leur domaine. Ils savent qu’ensemble, ils valent plus.”

Une source proche du septuple champion du Super Bowl a déclaré à People qu’il était “blessé” par les conflits conjugaux du couple.

“Il est assez évident qu’il souffre”, a déclaré l’initié. “Il se sent très blessé par elle.”

“C’est elle qui dirige le divorce”, a ajouté la source. “Elle joue à l’attaque et il joue à la défense.”

“Il veut se protéger, protéger ses intérêts, mais il commence seulement à emprunter la voie légale pour se défendre contre elle. Il ne veut pas que ce soit moche, il ne veut pas se battre. Si le divorce a lieu – et il semble que ce soit le cas – il veut que ça se passe le mieux possible.”

Bien que le mariage de Bündchen et Brady semble avoir atteint son paroxysme à ce jour, ce n’est pas la première fois dans l’histoire récente que le couple fait face à des rumeurs de divorce.

La spéculation selon laquelle les deux se dirigeaient vers une scission a commencé en 2015, lors du tristement célèbre Brady Scandale de la déflate .

Deflategate impliquait l’allégation selon laquelle l’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre avait ordonné le dégonflement délibéré des ballons de football qui avaient été utilisés lors de la victoire de son équipe d’alors contre les Colts d’Indianapolis lors de la Match de championnat de l’AFC en janvier de cette année.

À l’époque, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le mariage de Brady et Bündchen était également sur les rochers en raison du scandale, et au début de septembre de cette année-là, le couple n’avait pas été photographié ensemble depuis deux mois.

Cependant, Brady a écarté la spéculation sur le divorce lors d’une interview à la radio avec WEEI 93,7 FM de Boston.

“Nous sommes dans un endroit formidable, je dirai simplement cela. Je suis un homme chanceux. J’ai été très béni avec le soutien de ma famille et certainement d’elle, et il n’y a pas de plus grand partisan que j’ai qu’elle et le vice inversement », a-t-il déclaré.

“J’ai eu beaucoup de chance d’avoir une relation incroyable avec mon partenaire de vie, et je ne pense pas que quoi que ce soit puisse jamais s’y opposer.”

“Je suis passé par beaucoup d’émotions différentes”, a déclaré Brady à propos de Deflategate. “Ceux-ci étaient tous à des moments différents dans des circonstances différentes. Je pense qu’ils étaient tous – je les ai en quelque sorte pris comme ils venaient.

“J’ai fait face à différentes adversités dans ma vie, à différents défis et vous vous fiez en quelque sorte à ces expériences, et vous comptez sur beaucoup de gens autour de vous pour le soutien. Cela a été un autre type de défi dans ma vie. Je pense que ça a été un autre type d’obstacle à surmonter.”

Finalement, un juge fédéral a rejeté l’affaire Deflategate et sa suspension de quatre matchs, et deux jours plus tard, Bündchen a partagé une photo sur son Instagram de Brady jouant au football avec leur fille. “Et mon cœur fond #biggestlove #family”, avait-elle légendé à l’époque.

Will Mendelson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.