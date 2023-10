Gisele Bündchen se souvient de « l’un des pires jours » de sa vie

Gisele Bündchen se souvient du jour où sa fille, alors âgée de sept ans, s’est cassé le bras après être tombée de cheval comme « l’un des pires » jours de sa vie.

« Elle est tombée et s’est cassé le bras », a déclaré l’ancien mannequin de Victoria’s Secret, 43 ans, au magazine People. « J’étais là, en train de regarder tout ça au ralenti, et c’était l’un des pires jours de ma vie. »

Elle a ajouté : « Quand elle s’est levée du cheval la première fois qu’elle s’est blessée, son bras était plié. Et elle a dit : ‘Maman !’ Et je me dis ‘Oh mon Dieu.’ Imaginer. »

Malgré ses propres craintes, elle a déclaré avoir essayé de calmer Vivian, aujourd’hui âgée de 10 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Tom Brady.

« ‘Venons avec maman' », a déclaré Bündchen à sa fille. « ‘Nous allons mettre quelque chose autour.’ Mais je pense qu’en fin de compte, si nous pouvons leur montrer de la confiance et leur dire : « C’est bon, allons rouler. »

Bündchen a déclaré que Vivian avait temporairement placé une épingle dans son bras et avait été forcée d’arrêter de rouler pendant un an.

« C’était intense », a expliqué le mannequin. « Elle a dû avoir un plâtre et elle a dû subir une autre intervention chirurgicale pour retirer l’épingle. »

Elle a poursuivi : « On pourrait penser qu’après avoir vécu tout cela à sept ans, on ne voudrait plus le faire. Après un an, après que l’épingle ait été retirée, nous avons recommencé à monter à cheval. Juste le western. gentil. C’était juste facile sur la plage.

Quelques mois plus tard, Bündchen a déclaré que Vivian était de retour « en train de courir sur la plage (sur son cheval). Je lui dis : ‘Attends !’ Et puis après ça, elle m’a dit : « Maman, je veux recommencer à sauter. » Et je me dis ‘D’accord.’ Elle a surmonté cette peur qui était vraiment réelle pour elle. »

« Et puis, elle a l’impression qu’elle va bien, je vais bien. Et maintenant, elle s’y remet et elle adore ça », a-t-elle ajouté.

Bündchen et l’ancien quarterback de la NFL ont divorcé l’année dernière après 13 ans de mariage. L’ancien couple partage également son fils Benjamin, 13 ans. Brady a un fils, Jack, avec son ex Bridget Moynahan.

La femme de 43 ans a également expliqué à quel point son divorce avait été difficile.

« Je veux dire, ce n’est pas ce dont je rêvais ni ce que j’espérais », a-t-elle déclaré à « CBS News Sunday Morning » en septembre. « Mes parents sont mariés depuis 50 ans et je voulais vraiment que cela se produise. Mais je pense qu’il faut accepter, vous savez, parfois que vu la façon dont vous êtes dans la vingtaine, parfois vous grandissez ensemble, parfois vous vous séparez. Je veux dire, c’est le père de mes enfants, vous savez ? Alors, je lui souhaite toujours le meilleur, et je suis très reconnaissante qu’il m’ait donné de merveilleux enfants. »