Gisele Bündchen se souvient avoir envisagé des pensées suicidaires au plus fort de sa gloire

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou au 1-800-273-TALK (8255).

Gisele Bündchen a décrit avoir ressenti des pensées mettant fin à sa vie et une anxiété accablante alors qu’elle devenait l’un des mannequins les plus reconnus au monde.

« Tout le monde me regardait de l’extérieur et pensait que j’avais tout, n’est-ce pas ? » Bündchen a déclaré lors d’une interview avec CBS Sunday Mornings. « Et j’avais l’impression de vivre cette vie qui était juste, comme… »

Lee Cowan a suggéré : « Vous tuer ? ce à quoi Bündchen a répondu : « Exactement. Vous savez, boire des frappuccinos au moka au petit-déjeuner avec trois cigarettes ; boire une bouteille de vin le soir pour me calmer après tout le café que je buvais. Ne pas dormir, voyager et travailler.

« J’ai pratiquement brûlé mes glandes surrénales et mon système nerveux n’en pouvait plus. Je me sentais mal à ce sujet, j’avais l’impression que je ne pouvais pas dire ça aux gens parce qu’ils me regardaient et ils me disaient : Elle a tout. Ils ne comprendraient même pas. »

Bündchen, 43 ans, a été découverte dans un centre commercial à l’âge de 14 ans et est rapidement devenue l’un des visages les plus convoités des podiums après avoir quitté sa ville natale au Brésil.

Cowan a demandé : « Comment l’anxiété a-t-elle commencé à se manifester ?

« Vous savez, j’étais dans des tunnels ; je ne pouvais pas respirer », a déclaré Bündchen. « Et puis, j’ai commencé à vivre dans des studios et je me sentais comme étouffé. J’habitais au 9ème étage et je devais monter les escaliers parce que j’avais peur d’être coincé dans l’ascenseur et d’être coincé dans l’ascenseur. » hyperventilation. Parce que tu sais, quand tu ne peux pas respirer même quand les fenêtres sont ouvertes, tu as l’impression, Je ne veux pas vivre comme çavous savez ce que je veux dire? »

« As-tu vraiment pensé à sauter ?

« Ouais. Pendant une seconde, parce que tu dis, je ne peux pas. »

Au lieu de cela, elle a pivoté et s’est lancée dans une cure de désintoxication complète. Gisele a éliminé la caféine, le sucre et l’alcool de sa routine et a commencé à méditer quotidiennement.

« Je me réveille à cinq heures », dit-elle. « Oui, j’aime me réveiller tôt, j’aime saluer le soleil. Vous savez, parfois vous êtes fatigué et vous vous dites : ‘D’accord, je vais juste dormir un peu’, mais je me sens une différence quand je fais ça.

Peu de temps après, elle a rencontré Tom Brady, avec qui elle est sortie pendant 16 ans et avec qui elle a été mariée pendant 13 ans avant d’annoncer leur divorce.

« Je regarde ma vie et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement », a-t-elle déclaré. « Je n’aurais pas d’autre vie. Je ne l’aurais pas fait. S’ils disaient, pouvez-vous changer quelque chose dans votre vie ? Je ne changerais absolument rien. »

Brady a d’abord annoncé qu’il quitterait la NFL le 1er février 2022, mais 40 jours plus tard, il a changé d’avis. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay s’est officiellement retiré du jeu une fois de plus, un an plus tard, le 1er février 2023.

Tom et Gisèle ont confirmé leur divorce en octobre 2022 après 13 ans de mariage.

« Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble », avait alors écrit Brady sur Instagram. « Nous avons la chance d’avoir des enfants magnifiques et merveilleux qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours garantir qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. »

Bündchen a ajouté en ligne : « La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes éloignés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.

Elle a déclaré à « CBS News Sunday Morning » que leur décision de divorcer n’était « pas ce dont je rêvais ni ce que j’espérais ».

Gisèle a ajouté : « Mes parents sont mariés depuis 50 ans et je voulais vraiment que cela se produise. Mais je pense qu’il faut accepter, vous savez, parfois que vu la façon dont vous êtes dans la vingtaine, parfois vous grandissez ensemble, parfois vous Je veux dire, c’est le père de mes enfants, vous savez ? Alors, je lui souhaite toujours le meilleur, et je suis très reconnaissante qu’il m’ait donné de merveilleux enfants.

Tom et Gisele partagent leur fils Benjamin Rein, 13 ans, et leur fille Vivian Lake, 10 ans. L’ancien quart-arrière partage également son fils Jack, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 52 ans.