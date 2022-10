Gisele Bündchen se rend seule au gymnase de Miami après avoir raté un autre match de Tom Brady alors que les rumeurs de problèmes conjugaux persistent

Gisele Bündchen a transpiré en solo lorsqu’elle a été vue en train de quitter le gymnase de Miami lundi matin sans son mari Tom Brady.

Le mannequin de 42 ans, qui était le mannequin le mieux payé au monde de 2002 à 2017, arborait un ensemble noir assorti tout en se concentrant sur la forme physique au milieu d’une période controversée car elle serait en proie à des malheurs conjugaux avec son mari depuis 13 ans.

Bündchen n’était pas présente dimanche soir lorsque les Tampa Bay Buccaneer ont perdu contre les Chiefs de Kansas City, et elle n’a pas encore assisté à un match bien qu’elle ait été un incontournable dans les tribunes tout au long de la carrière victorieuse de Brady.

Ils sont si loin d’être d’accord que lorsque l’ouragan Ian est descendu sur la région, Brady et Bündchen ont évacué avec les enfants à Miami pour surmonter la tempête, mais des sources ont déclaré à Page Six la semaine dernière que le couple était resté dans des maisons séparées.

TOM BRADY JOUE À TAMPA BAY SANS GISELE BÜNDCHEN OU DES ENFANTS DANS DES STANDS APRÈS AVOIR ÉVACUÉ EN RAISON DE L’OURAGAN IAN

Bündchen a été aperçue sans son alliance au doigt alors qu’elle sortait d’un gymnase à Miami. La beauté brésilienne a caché ses cheveux blond foncé sous un chapeau de couleur kaki et a bavardé au téléphone en quittant un studio dans le sud de la Floride.

“Ils traversent une période difficile”, a récemment déclaré une source à People. “Mais je sais qu’ils essaient, ou du moins il essaie, de comprendre et de faire en sorte que ça marche. Il veut surmonter ça et que les choses s’améliorent.”

TOM BRADY, LE MARIAGE DE GISELE BÜNDCHEN : CE QUI N’A PAS PLAI : UN PSYCHOTHÉRAPEUTE PÈSE

“Gisele continue de se consacrer à ses enfants et travaille sur des projets personnels.”

Le couple est marié depuis 13 ans, mais en 2015, Bündchen a admis que son mariage avec le Boucaniers de Tampa Bay le quart-arrière n’a presque même pas eu lieu.

TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN ONT BESOIN D’UNE « COMMUNICATION OUVERTE » OU « LE RESENTEMENT PEUT SE DÉCLENCHER », DIT UN EXPERT EN RELATIONS

Bündchen et Brady ne sortaient ensemble que depuis deux mois lorsqu’elle a découvert que son ex-petite amie, l’actrice Bridget Moynahan, était enceinte de son enfant. Brady et Moynahan ont commencé à se fréquenter au début de 2004 et ont annoncé la fin de leur relation en décembre 2006 juste avant qu’elle ne découvre qu’elle était enceinte.

Bündchen a écrit dans ses mémoires de 2018, “Lessons”, qu’il était difficile d’entendre parler de la grossesse de Moynahan.

“Dès le lendemain, les nouvelles étaient partout et j’ai senti que mon monde avait été bouleversé. Inutile de dire que ce n’était pas une période facile. Mais c’était une période qui a entraîné tant de croissance”, a déclaré Bündchen à le temps. Moynahan a également parlé depuis de la façon dont l’intérêt du public l’affecte aujourd’hui.

Une partie de la discorde dans leur mariage est due à sa décision de sortir de sa retraite plus tôt cette année. Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de tous les temps.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre.

“Je pense que c’est le système dans lequel nous vivons”, a-t-elle déclaré en répondant à des commentaires sexistes sur le fait qu’il était désespéré que Brady prenne sa retraite. “C’est ce que la société a accepté et ce que la société n’a pas accepté”, mais elle a admis qu’elle avait eu “des conversations avec lui encore et encore” sur le fait qu’il continuait à jouer à 45 ans.

“Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, Bündchen semblait prête à mettre le football derrière elle après avoir déraciné sa famille pour être là pour Brady alors qu’il poursuivait sa passion pour le sport.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom]. J’ai déménagé à Boston et je me suis concentrée sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves », a-t-elle déclaré. « Voir mes enfants réussir et devenir les beaux petits humains qu’ils le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureux.”

Brady, qui a un fils Benjamin, 12 ans, et une fille Vivian, 9 ans, avec Bündchen, partage également les responsabilités de coparentalité du fils de 15 ans, Jack, avec Moynahan.

“A ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon but .”