Gisele Bündchen sans son alliance au milieu des rumeurs de divorce : photos – Hollywood Life

Il semble que les choses soient vraiment terminées entre Gisele Bundchen et Tom Brady. Le mannequin brésilien, 42 ans, était visiblement sans son alliance tout en emmenant leurs deux enfants Benjamin, 12 et neuf ans Viviane à leur gymnase de Miami le 5 octobre 2022. L’observation a rendu les rumeurs selon lesquelles le duo se dirigeait vers le divorce d’autant plus réelles.

Bien que la vie personnelle de Gisele soit peut-être moins que parfaite, elle avait l’air de bien s’en sortir. Elle ne semblait pas découragée, esquissant même un petit sourire en baissant les yeux sur son téléphone. Ses mains étaient pleines, cependant, alors qu’elle portait une brassée de l’équipement de sport des enfants.

La reine des podiums brillait toujours, exhibant une peau rosée et dorée avec ses tresses blondes caramel, brillantes et lisses. Elle est allée avec un look basique, berçant un débardeur blanc et des sweats gris pour le voyage de gym.

La sortie en famille intervient après des informations selon lesquelles les deux A-listers avaient obtenu des avocats en divorce. Le couple “examine actuellement ce qu’impliquera une scission, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances”, selon des sources qui ont parlé à Page 6.

