Gisele Bündchen revient sur le divorce de Tom Brady : « Les ruptures ne sont jamais faciles »

Gisele Bundchen explique comment elle a fait face à la fin de son mariage avec Tom Brady.

Dans une nouvelle interview avec Vogue Brésil, le mannequin de 43 ans a expliqué comment elle gérait sa santé mentale lors de son divorce très médiatisé avec la star de la NFL de 46 ans, qui a été finalisé en octobre.

« J’ai toujours cru que chaque situation, aussi difficile soit-elle, avait quelque chose à nous apprendre et se produisait pour notre croissance. Les ruptures ne sont jamais faciles, surtout quand il y a tout un média qui spécule à chaque étape du chemin », a déclaré Bündchen au point de vente.

Elle a poursuivi : « J’ai essayé de me concentrer sur mes enfants, ma santé, mes projets et mes rêves. »

TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN PARTAGENT DES MESSAGES DE LA SAINT-VALENTIN APRÈS LE DIVORCE

Bündchen et Brady, mariés depuis 13 ans, partagent leur fils Benjamin Rein, 13 ans, et leur fille Vivian Lake, 10 ans. Le quart-arrière partage également son fils Jack, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 52 ans.

Dans son interview avec le point de vente, l’ancien ange de Victoria’s Secret a également parlé de son approche des soins personnels et du bien-être.

« Il y a trois choses que je considère comme fondamentales pour se sentir bien : manger sainement, faire de l’exercice quotidiennement et prendre le temps de se reposer l’esprit et le corps », a-t-elle déclaré.

La native du Brésil a été franche dans le passé sur les habitudes malsaines qu’elle avait l’habitude d’avoir en tant que jeune mannequin. Dans ses mémoires de 2018 « Lessons: My Path to a Meaningful Life », elle a détaillé comment elle fumait des cigarettes et buvait une bouteille de vin et trois Frappachinos chaque jour pour faire face à l’anxiété dans la vingtaine.

Bündchen a réfléchi à la façon dont elle a appris à faire de sa santé une priorité et à servir d’exemple aux autres dans l’industrie du mannequinat.

« J’ai dû traverser des moments difficiles pour comprendre l’importance de faire des choix sains dans ma vie, et je suis très heureux de partager cela aujourd’hui », a déclaré Bündchen. « Je ne vois pas cela comme une responsabilité, mais j’ai un grand désir de partager mes apprentissages avec autant de personnes que possible. »

Bündchen a également expliqué pourquoi elle avait précédemment déclaré qu’elle se sentait mieux à 40 ans qu’à 20 ans.

« La maturité m’a apporté une meilleure acceptation et une meilleure compréhension de moi-même », a-t-elle partagé. « Aujourd’hui, je comprends que la santé est ma plus grande richesse, indispensable pour avoir une vie heureuse et de l’énergie pour réaliser mes rêves. »

Bien que le mariage de Brady et Bündchen ait finalement pris fin, les deux semblent avoir maintenu une relation amicale après la séparation.

Mardi, le mannequin a montré son soutien à son ex-mari après avoir partagé un message sincère sur Instagram. Bündchen a laissé un emoji de main de prière sur le message de Brady, dans lequel il a réfléchi sur sa vie et ses relations après avoir célébré son 46e anniversaire en Afrique avec Vivian et Jack.

« FOU » TOM BRADY, KIM KARDASHIAN RUMEURS DE RENCONTRE APPAREMMENT MIS AU REPOS PAR MICHAEL RUBIN, PDG DE FANATICS

Le septuple champion du Super Bowl a ruminé sur le « prochain chapitre » de sa vie au milieu des rumeurs selon lesquelles il aurait allumé une romance avec le mannequin Irina Cheikh . Le message de Brady était accompagné de photos de sa famille et des vues de son voyage.

« C’était un autre rappel spécial que la vie est VRAIMENT une question de relations et de souvenirs… », a-t-il écrit à propos de son escapade. « Cette dernière semaine de mon anniversaire, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et être reconnaissant pour toutes les bénédictions incroyables.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Je ne pouvais pas imaginer en grandissant comme un garçon à San Mateo que ma vie deviendrait ce qu’elle est… J’ai vécu pas mal de choses au cours des 45 premières années que j’ai vécues, et ce que j’ai le plus aimé, ce sont les gens que j’ai J’ai partagé les événements qui ont le plus changé ma vie avec… mes enfants, ma famille, mes proches et mes amis et vous tous avez tellement ajouté à cette vie incroyable/aventureuse.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Se réveiller aux levers de soleil et aux parties intactes de notre belle planète, voir ces animaux dans toute leur splendeur, voir comment différentes personnes peuvent vivre avec une joie et un bonheur véritables continue de m’apporter de grandes leçons d’apprentissage. Quiconque me connaît sait que je Citations d’amour… J’en ai deux en tête avec lesquelles je veux commencer ce prochain chapitre. Elles sont profondément significatives pour moi et peut-être que vous les aimerez aussi ! »

Brady a souligné deux citations dont il s’est inspiré : « La vie que vous menez est la leçon que vous enseignez » et « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera pour moi ? Si je ne suis pas pour les autres, que suis-je ? «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le natif de Californie a ajouté qu’il garderait ces deux citations à l’esprit alors qu’il entamait une autre révolution autour du soleil.

« Je prends ces prochains jours un à la fois, en me concentrant sur le meilleur de moi-même pour moi et les autres, et en vivant une vie d’intégrité et de but. »

Ryan Gaydos de Fox News Digital a contribué à ce rapport.