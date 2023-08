Gisele Bündchen retrouve les mannequins de Victoria’s Secret 16 ans après avoir raccroché des ailes d’ange

Gisele Bündchen est de retour – et retrouve ses collègues mannequins de Victoria’s Secret, Naomi Campbell, Adriana Lima et Candice Swanepoel.

Les dames font équipe pour la nouvelle campagne « Icon » de Victoria’s Secret, a annoncé la société mercredi. Les visages familiers de la marque de lingerie seront également rejoints par Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Adut Akech, Paloma Elsesser et Sui He.

Bündchen a raccroché ses ailes d’ange en 2007 après avoir signé avec la marque à l’adolescence.

LA VIE D’UN MODÈLE : LA SUPERMODÈLE BRÉSILIENNE ICONIQUE GISELE BUNDCHEN A POSSÉDÉ LE CATWALK PENDANT DES ANNÉES

Dans ses mémoires de 2018, Bündchen a écrit qu’elle était ravie de décrocher un contrat commercial avec Victoria’s Secret à l’âge de 19 ans.

« Pendant les cinq premières années, je me sentais à l’aise comme mannequin en lingerie, mais au fil du temps, je me sentais de moins en moins à l’aise d’être photographiée marchant sur le podium en bikini ou en string. Donnez-moi une queue, une cape, des ailes – s’il vous plait, n’importe quoi pour me couvrir un peu ! » a plaisanté l’homme de 43 ans.

Lorsque son contrat a été renouvelé en 2006, elle a décidé qu’elle ne voulait pas rester avec l’entreprise de lingerie.

« J’étais certainement reconnaissante de l’opportunité et de la sécurité financière que l’entreprise m’avait donnée, mais j’étais à un endroit différent de ma vie et je n’étais pas sûre de vouloir continuer à travailler là-bas », a-t-elle expliqué.

En mai 2022, Bündchen a également évoqué son passage en tant qu’ange lors d’une interview avec British Vogue.

« Je me suis toujours assuré que mon dos était couvert parce que cela me mettait mal à l’aise de marcher sur une piste avec mes fesses pendantes, de regarder de bas en haut », a admis Bündchen. « J’étais comme, ‘Cela n’arrivera pas.’ Mais je me suis toujours amusé dans les émissions. C’était toujours comme une production, il y avait toujours quelqu’un qui chantait, il se passait toujours quelque chose. C’était une expérience amusante.

Bündchen a pris du recul par rapport à sa carrière quand ses enfants étaient petits, mais maintenant qu’ils sont plus âgés – Benjamin a 13 ans et Vivian a 10 ans – elle dit qu’elle veut qu’ils voient que leur mère a ses propres rêves dans la vie.

Son retour au mannequinat, notamment pour Louis Vuitton et Jimmy Choo, intervient également au milieu de son divorce avec Tom Brady.

« J’ai mes propres rêves », a-t-elle déclaré à Vanity Fair en mars. « Vous voulez montrer [your children] que, dans la vie, vous devez trouver un véritable épanouissement, pas vivre quelque chose que vous n’êtes pas. »

Mercredi, Bundchen a partagé une vidéo d’elle modelant la lingerie sur son Instagram, incitant l’entreprise à commenter : « Tu nous as manqué, Gisele ! Rebienvenue ! »

Campbell a également partagé une photo de la campagne et un message sur ce que signifie être une « icône » pour elle.

« Une icône n’est pas qu’un titre, c’est le rythme d’un défilé, le battement de cœur du style et la symphonie de la force », a écrit la star de 53 ans. « Il s’agit d’embrasser chaque foulée avec un but, de dégager la confiance comme une seconde peau et de laisser une marque indélébile sur la toile du monde. Les icônes ne naissent pas, elles sont sculptées par leur voyage. »

La campagne Icon est une nouvelle collection de « soutiens-gorge, culottes et lingerie qui célèbrent la forme de vous », selon Victoria’s Secret.

La société a ajouté que certains des modèles de la campagne seront présentés dans son défilé de mode réinventé cet automne appelé « The Tour » qui se concentre sur les « créatifs mondiaux émergents ». En 2019, le défilé de mode annuel de Victoria’s Secret a été officiellement supprimé au milieu d’une baisse signalée des ventes et des notes de lingerie.

« Nous sommes ravis de lancer la collection The Icon by Victoria’s Secret », a déclaré Janie Schaffer, directrice du design chez Victoria’s Secret, dans un communiqué. « La collection a été conçue pour mettre en valeur sa forme naturelle tout en restant fidèle au look de soutien et sans couture que nous aimons. C’est une collection excitante et surélevée à ajouter à votre garde-robe, tout en renforçant que nous sommes tous des icônes. »