Gisele Bundchen regarde sa fille Vivian prendre une leçon d’équitation : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID/MEGA

Gisele Bundchen continue d’être un parent dévoué! La bombe brésilienne, 42 ans, a été vue en train de regarder sa fille de 10 ans Viviane obtenir une autre leçon d’équitation après l’ex-mari Tom Brady a annoncé sa retraite le 1er février. Sur des photos prises à Miami le lundi 6 février, l’ancien mannequin de Victoria’s Secret a été photographié en souriant alors qu’elle tenait un téléphone portable et regardait sa fille à cheval. Gisele a bercé ses vagues blondes naturelles et sablonneuses et un t-shirt gris et accessoirisé avec une paire de nuances chics et une montre-bracelet de bon goût. En selle, Vivian portait un polo blanc, un casque et des gants d’équitation.

L’apparition survient cinq jours seulement après que Tom a finalement pris la décision de s’éloigner du football professionnel – cette fois, pour de bon. “Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais simplement sur Enregistrer et que je vous le ferais savoir en premier”, a-t-il déclaré en partie lors d’une vidéo Instagram. « Je ne vais pas m’éterniser. Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière. Je vous remercie vraiment beaucoup les gars. À chacun d’entre vous de m’avoir soutenu – ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes concurrents. Je pourrais continuer indéfiniment. Il y en a trop. Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.”

Tom a pris sa retraite en février 2022, pour revenir pour continuer une autre saison avec le Boucaniers de Tampa Bay 40 jours plus tard. Son retour au sport a déclenché une spirale dans sa vie personnelle et Gisèle s’est séparée de lui en septembre avant de demander le divorce en octobre. Le duo partage également son fils Benjamin13 ans, tandis que Tom partage également son fils Jack15 ans, avec ex Bridget Moynahan.

Pour sa part, Gisèle semblait avoir effacé tout mauvais sentiment persistant. “Je ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie”, a-t-elle écrit via le fil de commentaires de l’annonce de Tom, accompagné d’un emoji mains en prière.

