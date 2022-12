Gisele Bundchen regarde sa fille Vivian pendant sa leçon d’équitation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Gisele Bundchen42 ans, ressemblait à une maman incroyablement fière de sa fille Vivianele dernier cours d’équitation. Le mannequin, qui s’est récemment séparé du père de Vivian Tom Brady, 45 ans, a été aperçu en train de prendre des photos de l’enfant de 10 ans alors qu’il était vêtu d’une tenue décontractée comprenant un débardeur gris et un jean. Elle avait également ses longs cheveux détachés et accessoirisés avec des lunettes de soleil.

Little Vivian portait un t-shirt blanc, un pantalon d’équitation bleu clair et des bottes noires. Elle avait aussi les cheveux lâchés comme sa mère et portait un casque lorsqu’elle était à cheval. À un moment donné, Gisele a tenu la main de son mini-moi alors qu’ils marchaient dans la zone et a souri tout en tenant un sac à main beige sur une épaule.

La dernière sortie de Gisele et Vivian survient après que Gisele a fait beaucoup de gros titres depuis qu’elle a demandé le divorce de Tom, avec qui elle partage également son fils Benjamin13. Ils ont officiellement annoncé la nouvelle fin octobre et Tom a partagé un message à ses abonnés sur la situation.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a-t-il écrit sur Instagram. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.

Gisele a également publié une déclaration sur Instagram qui partageait des pensées similaires. “Avec beaucoup de gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble, Tom et moi avons finalisé notre divorce à l’amiable”, a-t-elle déclaré. “Ma priorité a toujours été et restera nos enfants que j’aime de tout mon cœur. Nous continuerons la coparentalité pour leur donner l’amour, les soins et l’attention qu’ils méritent. La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur pour Tom.

Depuis l’annonce du divorce, Gisele a été vue en train de parler à des ouvriers du bâtiment alors qu’elle travaillait à la rénovation de sa nouvelle maison de 11 millions de dollars en Floride. Elle est également restée active avec son style de vie de mère occupé et d’autres activités comme le jiu-jitsu avec un copain et un instructeur. Joaquim Valente.

