Gisele Bündchen reçoit une aide holistique à Miami, Tom Brady se sent “très blessé” par sa femme depuis 13 ans au milieu des malheurs du divorce

Gisele Bündchen et Tom Brady empruntent deux voies très différentes lorsqu’il s’agit de protéger leur paix alors qu’ils combattent des différences conjugales qui pourraient finalement conduire au divorce après 13 ans de mariage.

Vendredi, le mannequin de 42 ans a été aperçu quittant le bureau d’un guérisseur holistique à Miami. Son rendez-vous ne s’est cependant pas terminé à l’intérieur du bâtiment, car le naturopathe aurait apporté un bâton de maculage et brûlé de la sauge autour du véhicule de Bündchen avant de partir, selon Page six.

Brûler de la sauge est un rituel séculaire des peuples autochtones qui est connu pour nettoyer spirituellement une personne ou un espace. Le style de vie alternatif de Bündchen comprend une vie propre, des routines de bien-être, la méditation et la consommation exclusive d’aliments cultivés sur place ou biologiques.

Alors que Bündchen a vidé son énergie, Brady s’attaquerait à ses propres émotions concernant leur relation tâtonnante alors qu’une source a déclaré à People que le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay “se sent très blessé par elle” au milieu des affirmations selon lesquelles ils auraient tous deux retenu les services d’avocats en divorce.

“Il est assez évident qu’il souffre”, a déclaré une source à la publication. “C’est elle qui dirige le divorce.”

L’initié a ajouté: “Elle joue à l’attaque et il joue à la défense. Il veut se protéger, protéger ses intérêts, mais il commence seulement à emprunter la voie légale pour se défendre contre elle. Il ne veut pas que ce soit moche. , il ne veut pas se battre. Si le divorce a lieu – et il semble que ce soit le cas – il veut que ça se passe le mieux possible.

Les représentants de Brady n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés par Fox News Digital au sujet d’informations selon lesquelles le septuple champion du Super Bowl et sa femme avaient chacun embauché des avocats spécialisés en divorce.

Le couple aurait séjourné dans des résidences séparées à Miami après avoir évacué de l’ouragan Ian la semaine dernière avec leurs enfants. Ils ont également passé la majeure partie de l’été à vivre séparément, et il a pris des vacances de 11 jours aux Bahamas avec deux de ses enfants, Benjamin et Vivian, tandis que Bündchen est resté à New York.

“Pensez-y : Tom a eu une vie très enchantée”, a déclaré la source. “Les choses semblent toujours aller dans son sens. Il travaille dur, c’est un bon gars, il n’y a pas eu beaucoup de choses qui se sont mal passées dans sa vie. C’est affreux pour lui. On peut dire que ça fait vraiment, vraiment mal.”

“C’est compliqué”, a déclaré l’initié. “Il y a beaucoup plus que ça.”

Le couple est marié depuis 13 ans, mais en 2015, Bündchen a admis que son mariage avec le quart-arrière vainqueur du championnat n’avait presque même pas eu lieu.

Bündchen et Brady ne sortaient ensemble que depuis deux mois lorsqu’elle a découvert que son ex-petite amie, l’actrice Bridget Moynahan était enceinte de son enfant.

Brady et Moynahan ont commencé à se fréquenter au début de 2004 et ont annoncé la fin de leur relation en décembre 2006, juste avant qu’elle ne découvre qu’elle était enceinte.

Une partie de la discorde dans leur mariage est due à sa décision de sortir de sa retraite plus tôt cette année. Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant qu’athlète le plus convoité de la NFL.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre. Bündchen semblait prête à mettre le football derrière elle après avoir déraciné sa famille pour être là pour Brady alors qu’il poursuivait sa passion pour le sport.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom] . J’ai déménagé à Boston, et je me suis concentré sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves”, a ajouté Bündchen dans l’interview d’Elle. “Voir mes enfants réussir et devenir la belle petits humains qu’ils sont, le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureux.”

Brady, qui a un fils Benjamin, 12 ans, et une fille Vivian, 9 ans, avec Bündchen, partage également les responsabilités de coparentalité de son fils de 15 ans, Jack, avec Moynahan.

“A ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon but .”