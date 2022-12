Gisele Bundchen porte une robe dorée sur le premier tapis rouge après Tom Split – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

Gisele Bundchen était absolument magnifique alors qu’elle assistait à un événement d’anniversaire pour une bijouterie au Brésil le 12 décembre. L’événement marquait la première apparition de Gisele sur le tapis rouge depuis son divorce Tom Brady fin octobre. Le modèle était une vision absolue dans une robe dorée, qui comportait une découpe au milieu et des bretelles. Elle a complété le look avec des chaussures dorées à bout ouvert, ainsi qu’un gros collier en or. Ses cheveux étaient également tirés en une queue de cheval bouclée.

Plus à propos Gisele Bundchen

L’apparition survient après que Gisele a été photographiée arrivant au Brésil avec elle et les deux enfants de Tom, Benjamin13 et Viviane, 10, plus tôt le même jour. Pendant ce temps, Tom est de retour aux États-Unis pour sa carrière de footballeur, jouant avec les Buccaneers de Tampa Bay. Cependant, il a également été vu passer du temps avec les enfants depuis que lui et Gisele ont annoncé leur décision de se séparer avant Halloween.

L’annonce du divorce du couple est intervenue après des semaines de spéculations selon lesquelles il y avait des problèmes au paradis entre eux. Ils étaient mariés depuis 13 ans au moment de la rupture. “Tom et moi avons finalisé notre divorce à l’amiable”, a expliqué Gisèle. “Ma priorité a toujours été et restera nos enfants, que j’aime de tout mon cœur. Nous continuerons la coparentalité pour leur donner l’amour, les soins et l’attention qu’ils méritent grandement. Mais nous nous sommes éloignés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je souhaite toujours le meilleur pour Tom.

Plus tôt cette année, Tom a annoncé sa décision de se retirer du football pour consacrer plus de temps à sa famille. Cependant, en quelques semaines, il a partagé qu’il ne prendrait pas sa retraite et jouerait une autre saison avec les Bucs. Gisele a récemment acheté un nouveau manoir à Miami pour être proche de l’endroit où se trouve Tom pour le travail, ce qui facilitera les choses en termes de coparentalité.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe Lié: Veronika Rajek : tout ce qu’il faut savoir sur le mannequin jaillissant de Tom Brady après son divorce

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.