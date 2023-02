Gisele Bundchen passe la Saint-Valentin avec des chiens après la séparation de Tom Brady Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

de Gisèle Bündchen deux chiens sont ses valentins le jour de la Saint-Valentin de cette année ! Le mannequin s’est rendu sur Instagram le 14 février pour publier trois photos avec ses amis à fourrure. “Amour pur!!!” elle a légendé la série d’images. « Je suis convaincu que ce sont de petits anges sur Terre. Joyeuse Saint-Valentin à tous!” Elle a également conclu son message avec des émojis au cœur rouge.

C’est la première Saint-Valentin de Gisèle en tant que femme célibataire depuis plus de 15 ans, alors qu’elle s’est séparée de son mari, Tom Bradyà l’automne 2022. Gisèle et Tom se sont rencontrés fin 2006 et se sont mariés en février 2009. Ils ont deux enfants, Benjamin13 et Viviane, 10, ensemble. Cependant, après la décision de Tom de ne pas se retirer de la NFL au début de 2022, la relation du couple s’est tendue, les amenant à demander le divorce. Tom a pris sa retraite définitive après la saison de football 2022.

Depuis qu’elle est célibataire, Gisèle passe du temps avec ses enfants et voyage beaucoup. Elle a passé du temps dans son pays d’origine, le Brésil, ainsi qu’au Costa Rica. De plus, elle est retournée au travail et a été vue en train de poser pour divers tournages de mannequins en Floride et dans d’autres endroits tropicaux.

Gisele a également passé pas mal de temps avec un instructeur de Jiu-Jitsu Joaquim Valente. Les deux ont été vus pour la première fois en train de dîner ensemble quelques semaines seulement après sa séparation de Tom. Le statut de la relation actuelle du couple n’a pas été confirmé, mais ils ont travaillé ensemble professionnellement sur la formation de Jiu-Jitsu bien avant que Tom et Gisele ne se séparent.

Pendant ce temps, Tom a fait la une des journaux la semaine dernière pour avoir publié une photo “piège à soif” sur Instagram, posant uniquement en sous-vêtements. Après avoir perdu lors des séries éliminatoires de la NFL et avoir été mis hors course pour le Super Bowl 2023, puis avoir pris sa retraite, Tom travaille à trouver comment passer ses journées. Pendant le Super Bowl, il a même plaisanté sur le fait de ne pas jouer au grand jeu, en tweetant un GIF qui disait : “Je ne sais pas quoi faire de mes mains.” Avant sa retraite, Tom a également signé un contrat avec Fox Sports. Il débutera sa carrière comme diffuseur pour le réseau à l’automne 2024.

