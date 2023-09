Gisele Bündchen partage une photo rare avec ses cinq sœurs

Le mannequin Gisele Bündchen a posé pour une photo rare avec ses cinq sœurs lors d’un récent voyage au Brésil.

«Toujours dans mon cœur et dans mes prières», a légendé Bündchen, 43 ans, sur un carrousel Instagram le 26 septembre.

Dans la dernière diapositive, Bündchen et ses frères et sœurs, Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela et Patricia, sont représentés rassemblés autour de leurs parents, Vânia et Valdir. Bündchen et Patricia sont des jumelles fraternelles.

Tout sur les sœurs de Gisele Bündchen

Patricia a longtemps été la directrice de Bündchen. Lorsque Bündchen a été interviewé par Salon de la vanité en 2009, elle a déclaré que pour son travail au Brésil, Gabriela était son avocate, Raquel s’occupait de la comptabilité et Rafaela travaillait sur son site Internet. Graziela est juge fédérale

« Ma famille est tout pour moi et mes sœurs sont mes meilleures amies, même si parfois nous ne sommes pas d’accord », a déclaré Bündchen. Personnes en mai. « La famille est ce qui constitue notre fondement, ce sont nos plus grands professeurs et ils nous aident à devenir qui nous sommes. »

Bündchen a également offert aux fans des photos de son fils de 13 ans, Benjamin, et de sa fille de 10 ans, Vivian, traînant avec leurs tantes et cousins. Bündchen partage ses deux enfants avec son ex-mari, Tom Brady.

L’enfance de Benjamin et Vivian est différente de celle de leur mère. Pour commencer, ils partagent leur temps entre les demeures de leurs parents en Floride.

Dans une interview avec Salon de la vanitéBündchen a révélé qu’elle avait grandi dans une maison de deux chambres et deux salles de bains à Horizontina, une ville rurale du sud du Brésil.

« Nous n’étions pas considérés comme pauvres ; nous étions considérés comme faisant partie de la classe moyenne », a-t-elle déclaré à la publication, soulignant que sa mère a été caissière de banque pendant plus de trois décennies, tandis que son père travaillait dans la construction et donnait des cours de conscience de soi.

« Mon père était plutôt une personne philosophique; ma mère était une réaliste », a déclaré Bündchen.

Plus tôt cette année, Bündchen et sa sœur jumelle Patricia ont assisté à un événement caritatif à Miami.

« Je sais qu’elle me soutient comme je le suis », a déclaré Bündchen. Personnes de Patricia ce soir-là. « Nous nous faisons confiance et nous voulons toujours le meilleur les uns pour les autres et cela n’a pas de prix. »

Bündchen, qui a été découverte comme mannequin à l’âge de 14 ans alors qu’elle faisait du shopping, a déclaré que Patricia était « plus populaire » qu’elle lorsqu’ils grandissaient.

« Elle a une grande personnalité, tout le monde l’aimait », a déclaré Bündchen lors d’une conversation avec Salon de la vanité. « Et j’ai toujours été très athlétique ; j’étais capitaine de l’équipe de volley-ball. J’étais un garçon manqué. Les gens à la mode ne m’aimaient pas tellement, mais je m’en fichais. Mes sœurs étaient mes meilleures amies. , toujours. C’était une vie formidable, et évidemment cela m’a fait découvrir qui je suis. Si on m’avait dit que je pouvais revenir comme n’importe quoi, j’aurais choisi la même vie, la même famille, les mêmes expériences, les mêmes amis. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com