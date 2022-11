Gisele Bündchen ne sort pas avec l’instructeur d’arts martiaux Joaquim Valente malgré les photos : source

Malgré des rapports récents et des photographies suggérant que Gisele Bündchen a un nouvel homme dans sa vie, une source proche du mannequin est catégorique sur le fait que les rapports sont faux.

“Rien de tout cela n’est vrai”, a déclaré la source à Fox News Digital.

“C’est le professeur d’arts martiaux de longue date des enfants et de Gisele. Il n’y a aucune vérité dans les rumeurs de rencontres.”

Les nouveaux rapports affirment que Bündchen a été vu au Costa Rica à un rendez-vous avec l’instructeur de Jiu-Jitsu, Joaquim Valente.

En ce qui concerne les gros titres, la source a noté qu’ils avaient atteint “un tout nouveau niveau d’irrespect et de mépris” pour Bündchen.

Les photos n’ont pas été prises lors d’une sortie romantique. En fait, la source a expliqué que sur les photographies de Bündchen et Valente se trouvait un autre instructeur, et au total, il y avait 6 adultes et 8 enfants lors du voyage.

Bündchen, qui partage les enfants Benjamin et Vivian avec Tom Brady, a récemment finalisé son divorce avec le quart-arrière des Tampa Bay Buccanneers le mois dernier.

Bien qu’ils ne sortent pas ensemble, le mannequin brésilien a déjà publié des photos avec Valente.

Valente est l’un des trois fils à posséder l’entreprise Valente Brothers à North Miami Beach. Selon le site internet de l’entrepriseil “a déménagé à Miami en 2007 pour étudier la criminologie à l’Université Barry. Il a rapidement impressionné tout le monde par sa technique unique, ses compétences pédagogiques exceptionnelles et son charisme remarquable. Joaquim, comme ses frères, avait le grand maître Hélio comme professeur principal et s’entraînait chaque semaine avec le Grand Maître. Maître. Il a également eu beaucoup de chance de passer de nombreuses vacances et de longs week-ends avec le Grand Maître Hélio dans son ranch. Joaquim a joué un rôle central dans le développement de nos programmes car il vivait toujours au Brésil et pouvait travailler directement avec le Grand Maître Hélio.

En février de l’année dernière, la femme de 42 ans a publié une vidéo d’elle-même pratiquant le Jiu Jitsu, remerciant les frères pour leurs conseils. “Je me sens plus forte, plus confiante et autonome depuis que j’ai commencé à pratiquer l’autodéfense. Je pense que c’est une compétence importante pour tous, mais spécialement pour nous les femmes. Merci @ValenteBrothers d’être des professeurs formidables et de rendre l’entraînement si amusant. Je suis hâte de continuer à m’améliorer. Allons-y”, a-t-elle écrit.

De plus, Bündchen et les frères se sont associés pour un répartis dans Dust Magazine plus tôt ce mois-ci.

Bündchen et Brady sont restés relativement discrets tout au long de leur procédure de divorce, ne publiant que deux déclarations distinctes sur Instagram le mois dernier, pour confirmer leur séparation.