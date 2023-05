Gisele Bündchen montre un corps tonique avec un instructeur de jiu-jitsu au milieu de rumeurs de romance

Gisele Bündchen a montré son corps de bikini tonique en faisant du paddle avec son instructeur de jiu-jitsu Joaquim Valente à Miami.

Bündchen portait un bikini string noir pour l’occasion avec son petit ami supposé alors qu’elle montrait ses abdos.

Ce n’est pas la première fois que les deux sont vus passer du temps ensemble. Ils ont également été photographiés en train de traîner au Costa Rica.

L’ancien mannequin de Victoria’s Secret a déjà évoqué sa relation avec Valente après des mois de spéculation.

« Je pense qu’à ce stade, malheureusement, parce que je suis divorcée, je suis sûre qu’ils vont essayer de m’attacher à n’importe quoi », a-t-elle déclaré à Vanity Fair pour le numéro d’avril. Le mannequin s’est également extasié à propos de la famille de l’instructeur de jiu-jitsu en disant : « Je suis tellement reconnaissante de les connaître tous, parce que non seulement ils m’ont aidé et ont aidé mes enfants, mais ils sont devenus de grands amis, et Joaquim en particulier. »

Elle a ajouté : « C’est notre professeur et, plus important encore, c’est une personne que j’admire et en qui j’ai confiance. C’est tellement bon d’avoir ce genre d’énergie, d’avoir mes enfants autour de ce type d’énergie. »

Dans le même temps, Bündchen a mis un terme aux spéculations selon lesquelles elle sortait avec l’ami et voisin de son ex-mari Tom Brady, Jeffrey Soffer, un développeur milliardaire.

« Je n’ai aucune relation avec lui de quelque manière que ce soit », a expliqué Bündchen. « C’est l’ami de Tom, pas mon ami. »

« Je ne serais pas avec son ami », a-t-elle poursuivi. « Je ne serais pas avec ce type. Je veux dire, puh-leeze. Ils disaient que je suis avec ce type, il est vieux, parce qu’il a de l’argent – ​​c’est ridicule. »

Bündchen travaille avec Valente depuis des années. En février 2022, l’ancien mannequin de Victoria’s Secret a partagé une vidéo sur Instagram s’entraînant avec l’entraîneur.

« Je crois que plus nous avons d’outils dans notre boîte à outils, mieux c’est. Je me sens plus forte, plus confiante et autonome depuis que j’ai commencé à pratiquer l’autodéfense », écrivait-elle à l’époque. « Je pense que c’est une compétence importante pour tous, mais spécialement pour nous, les femmes. Merci @ValenteBrothers d’être des professeurs formidables et de rendre l’entraînement si amusant. J’ai hâte de continuer à m’améliorer. »

Brady et Bündchen officiellement ont annoncé leur divorce dans des publications Instagram séparées fin octobre.

L’ancien quarterback de la NFL et le mannequin avait lancé des rumeurs de divorce depuis le début de la saison 2022.

« Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage », a écrit Brady. « Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. »

Bündchen a ajouté: « La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours. »

