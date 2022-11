Gisele Bundchen laisse une réponse sur la photo de Tom Brady avec son fils Jack – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Gisele Bundchen a laissé une douce réponse dans la section commentaire de son ex de Tom Brady Publication Instagram mettant en vedette son fils, Jack, suggérant que l’ancien couple est à l’amiable suite à leur récente annonce de divorce. Après que le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a publié une photo du garçon de 15 ans qu’il partage avec son ex Bridget Moynahanavec la légende “Mon inspiration”, a répondu Gisèle avec un simple emoji en forme de cœur rouge.

La correspondance Instagram intervient après que Tom a été vu pour la première fois, le légendaire quart-arrière de la NFL a été aperçu en train de soigner les deux enfants de l’ancien couple, Ben12, et Violet9 ans, à un film en Floride le vendredi soir 28 octobre, comme on le voit sur les photos ici. Portant un ensemble décontracté composé d’un sweat à capuche et d’une casquette de baseball, Tom a gardé un profil bas alors qu’il aidait à distraire ses adorables enfants des nouvelles déchirantes.

Après de nombreuses spéculations sur une rupture conjugale entre Tom et Gisele, les désormais ex ont confirmé la fin de leur mariage de 13 ans en octobre. Tom a partagé une déclaration sur son histoire Instagram, affirmant que le couple avait pris la décision de se séparer “à l’amiable” et avec “gratitude”. Il a ajouté: «Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.

Gisele a également partagé un message déchirant dans ses histoires Instagram, admettant que le couple de superstars « s’est séparé » et se concentrera désormais sur la « coparentalité » de leurs deux enfants. “Avec beaucoup de gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble, Tom et moi avons finalisé notre divorce à l’amiable”, a commencé Gisèle. “Ma priorité a toujours été et restera nos enfants que j’aime de tout mon cœur. Nous continuerons la coparentalité pour leur donner l’amour, les soins et l’attention qu’ils méritent grandement.

Les rumeurs de problèmes au paradis entre le couple ont été exacerbées lorsque le légendaire quart-arrière a raté 11 jours du camp d’entraînement de Tampa Bay Buccaneer cet été pour des “raisons personnelles”. Le bref congé est survenu juste avant que Gisele n’assiste au premier match de la saison, bien que les deux enfants du couple soient là pour encourager Tom.

Bien que Tom n’ait pas abordé son absence lors de la pré-saison, il a pris note de sa vie personnelle sur son Allons-y! Émission SiriusXM le lundi 10 octobre. “Il y a des choses que je traverse dans la quarantaine et c’est la vie”, a-t-il déclaré. «Et vous apprenez à grandir et vous apprenez à faire face à la vie. Et c’est ce que nous essayons tous de faire. Nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. »

Ajoutant à la rumeur, Gisele a récemment déclaré qu’elle avait des « inquiétudes » quant au retour de Tom pour jouer dans la NFL après avoir brièvement pris sa retraite au printemps. “C’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle. “J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie.

En mars, Tom a signé de nouveau avec les Buccaneers après une brève “retraite” du sport. Le septuple champion du Super Bowl s’est rendu sur Twitter pour révéler ce qui l’avait conduit à changer d’avis. « Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce moment viendra. Mais ce n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et j’aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Affaire inachevée LFG.