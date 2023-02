Gisele Bundchen & Kids Vivian & Ben Shopping à Miami: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Gisele Bundchen s’est concentrée sur les tâches parentales à Miami samedi au milieu des nouvelles de son ex, quart-arrière légendaire de la NFL Tom Brady, officiellement à la retraite du football. Le mannequin brésilien, 42 ans, a été aperçu en train de la soigner, ainsi que les enfants de Tom, sa fille Viviane10 ans et fils Benjamin13 ans, à une thérapie de détail, comme on le voit sur les photos ici. Portant un ensemble chic composé d’un pull gris et d’un capris blanc, Gisele avait l’air heureuse et en bonne santé alors qu’elle enroulait ses bras autour de sa jeune progéniture.

Malgré une séparation un peu dramatique avec Vivian et le père de Ben, Gisele a offert son amour et son soutien à Tom après avoir révélé son intention de s’éloigner officiellement du terrain de football. “Je ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie”, a-t-elle écrit avec un emoji de mains de prière sur sa publication Instagram de l’annonce.

Dans la vidéo de Tom, publiée le 1er février, il a déclaré : « J’irai droit au but tout de suite : je prends ma retraite. Pour de bon.” Il a ajouté plus tard: “Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.” La légende disait également: “J’aime ma famille, j’aime mes coéquipiers, j’aime mes amis, j’aime mes entraîneurs, j’aime le football, je vous aime tous, je suis vraiment reconnaissant en ce jour.”

Comme les fans le savent, le couple de superstars a rompu en octobre. À l’époque, Tom a partagé une déclaration sur son histoire Instagram, affirmant que le couple avait pris la décision de se séparer “à l’amiable” et avec “gratitude”. Il a ajouté: «Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. Gisele a également partagé un message déchirant dans ses histoires Instagram, admettant que le couple de superstars « s’est séparé » et se concentrera désormais sur la « coparentalité » de leurs deux enfants.

Plus récemment, Gisele a déclenché des rumeurs de romance avec un instructeur de jiu-jitsu Joaquim Valente. La beauté brésilienne a été vue en train de s’entraîner, de dîner et de monter à cheval au Costa Rica avec le beau gosse. Tom, quant à lui, n’a été lié à personne depuis la rupture.

