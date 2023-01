Gisele Bündchen grésille en maillot de bain pour une séance photo effrontée tandis que Tom Brady passe du temps avec leur fille

Gisele Bündchen a fait une démonstration grésillante lors d’une séance photo effrontée alors qu’elle continue de monter son retour de mannequin après son divorce avec Tom Brady.

Le mannequin de 42 ans a porté un maillot de bain tong Versace violet métallisé lorsqu’elle a été aperçue sur le plateau de Miami Beach jeudi.

Pendant ce temps, la star de la NFL, âgée de 45 ans, a été photographiée en train de passer du temps avec la fille de 10 ans de l’ancien couple, Vivian, lors d’une leçon d’équitation à Miami mercredi.

Le maillot de bain à manches longues de Bündchen comportait une capuche et un décolleté plongeant. La star de la couverture de Vogue semblait être de retour dans son élément alors qu’elle discutait avec les membres de l’équipe pendant le tournage.

L’EX-FEMME DE TOM BRADY, GISELE BUNDCHEN, COURT AVEC L’ENTRAÎNEUR PENDANT QUE LA SAISON NFL DU QUARTERBACK DE FOOTBALL SE TERMINE

Brady a été vu souriant fièrement en s’appuyant sur une clôture alors qu’il regardait Vivian monter à cheval autour d’un enclos.

Il était vêtu avec désinvolture d’un T-shirt à rayures blanches et bleues avec une casquette de baseball bleue et une montre beige. Brady a glissé une paire de lunettes de soleil dans le col de sa chemise et arborait une paire d’Apple Airpods.

Le septuple champion du Super Bowl rayonnait en prenant des photos de sa fille sur son téléphone. Brady passe du temps avec ses enfants après son divorce avec Bündchen et depuis la fin de sa saison NFL.

Mercredi, Brady a profité de son histoire Instagram pour partager quelques publications de ses deux enfants – Vivian et son fils Benjamin, 13 ans – avec Bündchen. Tout d’abord, le quart-arrière de la NFL a publié une vidéo de sa fille marchant sur un tapis roulant. Après avoir éteint le tapis roulant, elle a sauté sur le lit.

“Dans d’autres nouvelles … le colocataire le plus mignon du monde”, a écrit Brady à côté de la vidéo. Il a ensuite partagé une autre photo de Vivian et Benjamin. “Et dans d’autres autres nouvelles … 2 singes faisant des singes”, a-t-il écrit.

Pendant ce temps, Bündchen est récemment revenue de vacances au Costa Rica où elle a été photographiée alors qu’elle faisait du jogging avec son entraîneur de jiu-jitsu Joaquim Valente samedi.

Elle a fait son retour au mannequinat plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a posé seins nus dans un jean taille haute pour la campagne Yayoi Kusama de Louis Vuitton.

Bündchen a été vue tenant deux sacs à main sur sa poitrine tandis que des points aux couleurs vives tourbillonnaient autour d’elle dans une vidéo que la maison de couture a partagée sur sa page Instagram.

L’un des mannequins les mieux payés au monde, Bündchen s’est retirée de sa carrière pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants et a annoncé sa retraite du mannequinat en 2015.

Brady et Bündchen ont annoncé qu’ils avaient finalisé leur divorce en octobre après des mois de spéculations sur leurs problèmes conjugaux signalés.

Dans une interview de septembre avec Elle, Bündchen a comparé la transition de sa carrière de mannequin au rythme effréné à sa vie de famille plus sédentaire à la descente dans une vallée après avoir gravi une montagne.

Cependant, elle a déclaré au point de vente qu’elle était heureuse d’avoir décidé de se concentrer sur l’éducation de ses enfants pendant leurs premières années.

“Je suis tellement reconnaissante d’avoir été là dans ces moments qui ont vraiment façonné qui ils sont en tant que personnes”, a-t-elle déclaré.

Le mannequin a poursuivi: “Je me sens très épanouie de cette façon, en tant que mère et en tant qu’épouse.”

“Et maintenant ça va être mon tour. Ce n’est pas comme si j’allais être dans la vallée pour toujours. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon objectif.”

Bien que ni Brady ni Bundchen n’aient confirmé la raison de la scission, la décision du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay de ne pas se retirer de la NFL au printemps dernier aurait été un facteur.

La saison NFL de Brady s’est terminée le 16 janvier. Les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu contre les Cowboys de Dallas 31-14. Le match marque la fin du contrat de Brady avec l’équipe de Floride, mais son prochain coup n’est pas connu.

Brady entrera en agence libre ou peut-être prendre sa retraite pour de bon.

L’athlète professionnel a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, il a annoncé qu’il ne prendrait pas sa retraite après tout. Au cours de son entretien avec Elle, Bündchen a publiquement exprimé sa préoccupation face à la décision de Brady de retourner sur le terrain.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.

