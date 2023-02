Gisele Bundchen fait une balade à vélo avec les enfants Benjamin et Vivian à Miami – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ERIK S MOINS / EPA-EFE / Shutterstock

Gisele Bundchen42 ans, a passé du bon temps avec son fils Benjamin13 ans et sa fille Viviane10 ans, quand ils sont tous allés faire une balade à vélo le matin du 9 février. Le mannequin, qui partage ses enfants avec son ex Tom Brady, portait un haut court noir, des leggings noirs, des baskets grises et une casquette de baseball beige sur ses longs cheveux lors de la sortie, qui a eu lieu à Miami, en Floride, et peut être vue ici. Benjamin portait un t-shirt noir graphique, un short, des sandales et un casque vert tandis que sa sœur portait un haut rayé gris et blanc, des leggings rose clair, des baskets noires et un casque rose.

Le groupe de trois a semblé apprécier le paysage et la météo alors qu’ils pédalaient côte à côte pendant le trajet. Gisele aurait conduit son vélo Specialized S-Works Tarmac SL7 – Shimano Dura-Ace Di2 à 14 250 $ et semblait détendue et satisfaite. Les enfants semblaient concentrés.

La balade à vélo conjointe de Gisèle, Benjamin et Vivian survient moins d’une semaine après qu’ils ont été aperçus en train de faire du shopping dans la même ville. La maman adorée avait l’air épique dans un sweat-shirt gris, un pantalon blanc et des baskets blanches alors que ses cheveux étaient détachés. Vivian l’a assortie dans son propre ensemble tout blanc, et Benjamin portait un T-shirt blanc et un short noir.

La sortie shopping a eu lieu quelques jours seulement après que Tom a annoncé sa retraite officielle du football professionnel. Bien qu’il ait précédemment annoncé une retraite mais l’ait reprise peu de temps après, il a admis cette fois que c’était “pour de bon” et a expliqué ce qu’il ressentait à propos de la décision, dans une vidéo Instagram. “Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière”, a-t-il déclaré dans le clip.

“Je vous remercie vraiment beaucoup les gars”, a-t-il poursuivi avec émotion. “À chacun d’entre vous pour m’avoir soutenu – ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes concurrents. Je pourrais continuer indéfiniment. Il y en a trop. Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.”

La retraite de Tom intervient trois mois après que lui et Gisele ont annoncé leur séparation. Les anciens tourtereaux se sont mariés en 2009 et ont révélé qu’ils avaient pris à l’amiable la décision de se séparer. “Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Tom dans une histoire Instagram. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.

