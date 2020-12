Tom Brady et Gisele Bundchen sont fiers du fils «doux» qu’ils ont élevé.

Les parents ont souhaité Benjamin un joyeux 11e anniversaire sur Instagram le mardi 8 décembre, avec des photos ensoleillées de leur garçon grandissant.

Gisele a écrit, « Joyeux anniversaire mon doux petit ange! » avec une photo de la mère et du fils nageant et souriant. Tom a fait écho à son message, l’écriture, « Joyeux 11ème anniversaire Benny !! Un garçon si doux et aimant que vous êtes! Nous sommes tellement bénis de vous avoir comme fils! »

C’est une grande semaine d’anniversaire pour la première famille du football. Il y a trois jours, Tom a souhaité à sa fille Vivian Lake Brady une bonne 8e année autour du soleil. « Tu es la petite fille la plus douce qu’un papa puisse espérer! Tu es tellement aimée (et toujours protégée par tes grands frères)! » le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a écrit.

Ces protecteurs seraient le premier fils de Benny et Tom, 13 ans John Edward Thomas Moynahan, avec qui il partage actrice Bridget Moynahan.