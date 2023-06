Gisele Bundchen et sa fille Vivian chantent en karaoké lors d’un voyage en famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Gisele Bundchen passe du temps de qualité avec sa famille pendant leurs vacances dans son pays d’origine, le Brésil. Le mannequin de 42 ans a donné aux fans un aperçu de leur voyage en partageant un diaporama amusant rempli de photos de famille sur sa page Instagram le mardi 12 juin. Une jolie photo la montrait avec sa fille de 10 ans. Viviane, s’amusant apparemment en chantant ensemble au karaoké. Gisele était super dedans et a montré avec enthousiasme Vivian, qui était assise sur une chaise, pendant qu’ils chantaient.

Une autre jolie photo montrait son fils, Benjamin, 13 ans, étreignant un membre âgé de la famille. D’autres images du carrousel représentaient une partie familiale de volley-ball de plage, une photo de famille prise dans un salon et une belle photo de membres de la famille enroulés les uns autour des autres au coucher du soleil. Sur la photo de couverture, Gisèle a blotti un nouveau-né. Des images supplémentaires montraient certains des bons plats servis pendant le voyage en famille, tels que des fruits frais et des pâtisseries enrobées de sucre.

Plus à propos Gisele Bundchen

Gisèle partage ses deux enfants avec son ex-mari, Tom Brady. Elle a également aidé à élever son fils, Jackqu’il a eu avec son ex-petite amie, Bridget Moynahan. Tom a révélé que Vivian et Benjamin avaient un voyage international à venir lors d’une interview le 1er juin avec PERSONNES. « J’ai mon petit calendrier ici. On va à Disneyland demain pour fêter ça car c’est le dernier jour d’école. Ensuite, ils partent avec leur mère pendant quelques semaines au Brésil », a noté l’ancienne star de la NFL, 45 ans.

Il a ensuite révélé qu’il les emmenait en Europe après leur voyage au Brésil. « Ils ont plein de bons plans », a-t-il ajouté. « Ces enfants ont un très bon été aligné. »

Tom et Gisèle ont été mariés pendant 13 ans avant d’annoncer leur divorce l’automne dernier après des mois de spéculation, faisant de l’été 2023 le premier pour Vivian et Benjamin sans parents mariés. Heureusement, Gisèle et Tom ont confirmé que leur séparation était à l’amiable et qu’ils se sont engagés à élever leurs enfants dans un environnement aimant.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Tom a également loué sa capacité et celle de Gisele à si bien travailler ensemble lors d’une conversation le 1er juin avec Divertissement ce soir. « Je pense que pour moi, quand vous décidez d’avoir des enfants, c’est une grande entreprise, et je ne pense pas que vous le preniez à la légère », a-t-il expliqué. « Et je pense que ces enfants qui montent sous votre toit, vous voulez leur donner des valeurs, pour que lorsqu’ils avancent dans leur vie, ils aient une vraie base et des fondations solides. Et je pense que moi et leur mère avons fait un travail incroyable pour fournir cela, et je pense que nous allons continuer à le faire.

De plus, le septuple champion du Super Bowl a montré que Gisèle était toujours importante pour lui en lui souhaitant, à sa mère et à Bridget, une bonne fête des mères en mai. « Bonne fête des mères à toutes ces femmes extraordinaires qui ont tant donné à notre famille tout au long de leur vie. Merci à tous pour votre amour, votre compassion et votre gentillesse, et pour avoir donné un exemple aussi incroyable à tous nos petits », a-t-il écrit à côté de plusieurs photos de famille qui incluaient les femmes susmentionnées dans sa vie. « Nous sommes tous très reconnaissants de votre soutien et de nous aider à réaliser nos rêves. Je souhaite à toutes les mères du monde une journée spéciale avec les personnes qui les aiment le plus. »

Lien connexe En rapport: Les enfants de Tom Brady : tout savoir sur ses 3 enfants et leurs mamans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.