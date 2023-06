Gisele Bundchen et Joaquim Valente s’entraînent à Miami: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Gisele Bundchen elle a transpiré avec son pote, Joaquim Valente, à Miami le 20 juin. Sur des photos, que vous pouvez voir ici, les deux ont été surpris en train de quitter une séance d’entraînement ensemble. Gisele avait les cheveux en queue de cheval et portait un haut court noir et des leggings pour la séance d’exercice, tandis que Joaquim se présentait en short et en t-shirt. Gisele et Joaquium vivent actuellement à Miami, mais viennent du Brésil.

Suite à sa séparation de Tom Brady en novembre 2022, Gisele était liée de manière romantique à Joaquim lorsqu’ils ont été vus à un dîner apparent ensemble au Costa Rica. Les observations ultérieures des deux ensemble dans les mois qui ont suivi ont conduit à des rumeurs de rencontres. Cependant, Gisele a fermé les rapports d’une romance entre elle et Joaquim lors d’une interview en mars 2023.

Gisèle a expliqué à Salon de la vanité qu’elle et ses enfants ont pris des cours de jiu-jitsu avec Joaquim et ont insisté sur le fait qu’ils ne sont que des amis. « Je pense qu’à ce stade, malheureusement, parce que je suis divorcée, ils vont essayer de m’attacher à n’importe quoi », a-t-elle partagé. « Je suis si reconnaissant de savoir [him and his colleagues], car non seulement ils m’ont aidé et aidé mes enfants, mais ils sont devenus de grands amis, et Joaquim en particulier. C’est notre professeur, et surtout, c’est une personne que j’admire et en qui j’ai confiance. C’est tellement bon d’avoir ce genre d’énergie, d’avoir mes enfants autour de ce genre d’énergie.

Gisèle et Tom partagent deux enfants, Benjamin13 et Viviane, 10. Bien qu’ils aient mis fin à leur mariage en 2022, ils ont continué à coparentalité et à se soutenir depuis la séparation. Lorsque Tom a annoncé sa retraite en février, il a rendu hommage à Gisèle dans son message d’annonce. Elle a également commenté sa révélation sur Instagram en écrivant: « Je ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie. » Tom a aussi un fils de 15 ans, Jack Bradyavec son ex, Bridget Moynahan.

