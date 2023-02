Gisele Bündchen est “sincèrement heureuse” pour Tom Brady après l’annonce de sa retraite mais a “passé à autre chose”: rapport

Gisele Bündchen est “sincèrement heureuse” pour son ex-mari Tom Brady suite à son annonce mercredi qu’il a décidé de se retirer du football, mais aurait “passé à autre chose” avec sa vie.

“Gisele a continué sa vie il y a un certain temps et est heureuse de ce que Tom choisit de faire de sa vie maintenant”, a déclaré une source proche du mannequin au magazine People, ajoutant que “le bien-être et le bonheur des enfants” sont ce qui est le plus important pour elle.

La source a souligné qu’elle était “d’accord avec ses décisions mais qu’elle n’y était pas impliquée”.

Elle est “extrêmement occupée dans sa carrière et sa vie” et “optimiste quant à son avenir”, a ajouté la source.

GISELE BUNDCHEN ENVOIE UN MESSAGE SINCÈRE À TOM BRADY SUITE À L’ANNONCE DE LA RETRAITE

Bündchen a commenté la publication Instagram de Brady annonçant sa retraite mercredi qu’elle “ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie”.

Le couple s’est séparé l’automne dernier après 13 ans de mariage et deux enfants : Benjamin Rein, 13 ans, et Vivian Lake, 10 ans.

La source a ajouté : “Garder une attitude positive à propos de Tom et de sa carrière fait partie de ce que vous faites en tant que parent. Ils partagent leurs enfants et répandent l’amour entre eux pour qu’ils grandissent comme des enfants normaux avec deux parents attentionnés.”

Mercredi, le septuple champion du Super Bowl, âgé de 45 ans, a publié un message vidéo sur ses réseaux sociaux indiquant qu’il prenait sa retraite “pour de bon”.

Avant son annonce mercredi, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay avait précédemment déclaré qu’il quitterait le match il y a un an avant de se séparer de Bündchen, mais qu’il serait ensuite revenu pour une autre saison.

TOM BRADY POSTE DES PHOTOS DE L’EX-FEMME GISELE BÜNDCHEN, DE LA FAMILLE ET D’ANCIENS COÉQUIPIERS AU MILIEU DE L’ANNONCE DE LA RETRAITE

“Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière”, a-t-il déclaré mercredi.

L’année dernière, Brady a déclaré qu’il prenait sa retraite pour “concentrer mon temps et mon énergie sur d’autres choses qui nécessitent mon attention”.

L’automne dernier, Bündchen a déclaré à Elle dans son numéro d’octobre qu’elle craignait que Brady ne continue à jouer au football. “C’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré, mais a ajouté : “En fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le couple a annoncé leur séparation peu de temps après la publication de l’histoire.

La retraite de Brady était “loin d’être le seul problème” de leur mariage, a déclaré une autre source à People, ajoutant : “Gisele aime garder les choses positives. Elle trouve que la négativité est toxique et elle ne veut pas en faire partie. Elle veut que Tom s’épanouisse. C’est bénéfique pour leurs enfants.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de Bündchen n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.