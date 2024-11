Gisele Bündchen, enceinte, fait ses débuts avec un baby bump lors de courses à Miami

Gisele Bündchen a été vue montrant son baby bump en public pour la première fois jeudi, confirmant qu’elle attend son premier enfant avec son petit ami Joaquim Valente.

Le mannequin, 44 ans, a été photographié en train de faire des courses à Miami, où elle réside à plein temps.

Bündchen était vêtue d’une courte robe noire qui montrait son ventre qui grossissait. Elle avait les cheveux soigneusement tirés en queue de cheval et portait également des lunettes de soleil tout en portant un sac fourre-tout Naghedi de couleur beige.

La cover girl semblait pressée alors qu’elle marchait rapidement dans la rue avec ses tongs.

Gisele Bündchen a montré son baby bump lors d’une course à Miami. Grille arrière/MÉGA

Elle semblait pressée alors qu’elle marchait rapidement en tongs. Grille arrière/MÉGA

Bündchen portait une robe de couleur sombre qu’elle associait à un sac fourre-tout beige. Grille arrière/MÉGA

Bündchen – qui est déjà maman de deux enfants avec son ex-mari Tom Brady – est enceinte d’environ cinq ou six mois, ont récemment déclaré des initiés. dit à TMZ.

La belle brésilienne avait gardé son ventre secret jusqu’à présent. Le 12 octobre, elle a été photographiée sortant d’un cours de Pilates à Miami Beach, mais elle tenait stratégiquement un grand sac à main pour cacher son ventre.

Les gens ont annoncé lundi que Bündchen attendait un bébé.

« Gisele et Joaquim sont heureux de ce nouveau chapitre de leur vie et ils ont hâte de créer un environnement paisible et aimant pour toute la famille », avait alors déclaré une source au magazine.

Le mannequin attend son premier bébé avec son petit ami Joaquim Valente. Grille arrière/MÉGA

La sortie de jeudi était la première fois que le baby bump de Bündchen était pleinement exposé en public. Grille arrière/MÉGA

Le mannequin serait enceinte d’environ cinq ou six mois. Grille arrière/MÉGA

L’ancien ange de Victoria’s Secret, qui a déclenché pour la première fois des rumeurs de fréquentation avec Valente en novembre 2022, serait « ravi » d’accueillir un enfant avec l’instructeur de jiu-jitsu.

« Ils ont commencé comme amis, mais ils se fréquentent sérieusement depuis plus d’un an », a déclaré une source à People.

La source a également partagé que Bündchen envisage d’accoucher à domicile, car elle est « très heureuse à Miami » et « apprécie sa vie là-bas ».

Pendant ce temps, Brady, 47 ans, aurait été quelque peu pris au dépourvu par la grossesse de son ex.

Bündchen, montrée ci-dessus mardi, avait été vue récemment dissimulant son baby bump avec un grand sac. Méga / FOND DE GRILLE

Bundchen (photographiée ici avec Joaquim en août 2024) attend son premier enfant avec Valente. MÉGA

« Tom savait que les choses étaient sérieuses entre Gisele et Joaquin, mais il n’aurait jamais imaginé qu’ils auraient un enfant ensemble », a déclaré une source à Page Six en exclusivité mercredi.

« Ce n’était tout simplement pas quelque chose qui était sur son radar. Alors, quand Gisèle lui a annoncé la nouvelle, il a été pour le moins abasourdi.

Page Six a également rapporté que le champion à la retraite du Super Bowl avait appris la nouvelle du bébé quelques jours seulement avant que le reste du monde ne le découvre.

« Tom n’a découvert que Gisèle était enceinte que très récemment », nous a confié une source avant d’expliquer pourquoi le problème de communication n’était pas si inattendu.

La cover girl serait « ravie » d’avoir son premier enfant avec Valente, vu ici en septembre. Grille arrière/MÉGA

Bündchen a déclenché pour la première fois des rumeurs de rencontres avec Valente en 2022. Gisèle/Instagram

Il était son instructeur de jiu-jitsu pour elle et ses enfants. Gisèle/Instagram

Bündchen était auparavant mariée à Tom Brady, avec qui elle partage deux enfants. Getty Images pour le Met Museum/Vogue

« Je pense qu’ils parlent quand ils le doivent », a déclaré la source à propos de la relation actuelle des ex. « Tom fait de son mieux pour les enfants et leur donne la priorité et c’est tout ce qui compte : il fait de son mieux. »

Bien qu’il soit heureux de ce prochain chapitre, Bündchen – qui a été marié à Brady de 2009 à 2022 – n’a pas l’intention de marcher à nouveau dans l’allée avec Valente « de si tôt ».

Des sources nous ont dit que le couple « vivrait simplement ensemble pour le moment ». Leur bébé devrait arriver début 2025.