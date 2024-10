Gisele Bündchen, enceinte, cache son ventre rond alors que son plan d’accouchement est révélé

Oh, bébé ! Le mannequin Gisele Bündchen a dévoilé sa couverture pour la première fois depuis qu’il a été révélé qu’elle était enceinte de l’enfant de son petit ami Joaquim Valente.

Il s’agit du bébé n°3 pour la femme de 44 ans, mais de son premier avec l’instructeur de jujitsu, 37 ans.

Bündchen a caché son ventre grandissant alors qu’elle se rendait à un cours de Pilates à Miami, en Floride, mardi.

Gisele Bündchen à Miami mardi. Méga / FOND DE GRILLE

Le mannequin a caché son baby bump. Méga / FOND DE GRILLE

Le mannequin portait un pantalon de sport moulant, un débardeur noir, une chemise boutonnée et une casquette de baseball, dissimulant son ventre avec un sac fourre-tout surdimensionné.

Bündchen rayonnait alors qu’elle se dirigeait vers un cours de Pilates. Méga / FOND DE GRILLE

Il s’agit du bébé n°3 pour le modèle. Méga / FOND DE GRILLE

Bündchen a glissé ses cheveux dans une queue de cheval tressée en désordre et est allée sans maquillage pour la sortie, accessoirisant avec un grand sac à main et de simples boucles d’oreilles en or.

La future maman rayonnait mais n’a pas souri alors qu’elle se dirigeait vers le cours d’exercices. Ni Bündchen ni Valente n’ont confirmé la grossesse ; cependant, TMZ a rapporté lundi que la renarde de la piste en est à cinq ou six mois.

Bündchen n’a pas confirmé la nouvelle de la grossesse ; cependant, on rapporte qu’elle a cinq ou six mois. Méga / FOND DE GRILLE

Bündchen et son petit ami, Joaquim Valente. MÉGA

Bündchen a bravé les paparazzi pour faire du Pilates, quelques heures seulement après qu’une source ait partagé le plan d’accouchement de la star. Elle voudrait donner naissance à son enfant avec Valente dans son manoir de 11,5 millions de dollars à Miami.

« Gisele est très heureuse à Miami », a déclaré la source. Revue populaire. « Elle apprécie sa vie là-bas. Tout le monde prospère.

Ils ont également partagé que le mannequin se sentait « très chanceuse » d’avoir rencontré Valente.

Bündchen et Valente pendant le jujitsu. Gisèle/Instagram

Bundchen et Valente. Gisèle/Instagram

« Ils ont commencé comme amis, mais se fréquentent sérieusement depuis plus d’un an », a expliqué la source. « Elle est excitée par le bébé et se sent bien. Elle est là depuis plusieurs mois et prévoit un accouchement à domicile.

Les gens ont annoncé la nouvelle de la grossesse lundi.

« Gisele et Joaquim sont heureux de ce nouveau chapitre de leur vie et ils ont hâte de créer un environnement paisible et aimant pour toute la famille », a partagé une source au média.

Tom Brady et Bundchen. Getty Images pour le Met Museum/

La grossesse de Bündchen survient exactement deux ans après qu’elle et la superstar à la retraite de la NFL, Tom Brady, 47 ans, ont finalisé leur divorce.

Le couple a été marié pendant 13 ans avant de mettre fin à leur union le 28 octobre 2022. Ils ont confirmé avoir finalisé leur divorce quelques heures après avoir confirmé leur séparation.

Bündchen et Brady ont convenu de la garde conjointe de leurs deux enfants : leur fils Benjamin, 14 ans, et leur fille Vivian, 11 ans.

Brady, Bündchen et les enfants. Gisèle/Instagram

Brady, Bündchen et les enfants. Gisèle/Instagram

L’ancien quarterback des New England Patriots a également un fils, Jack, 17 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie, l’actrice Bridget Moynahan.

Des initiés ont affirmé que Bündchen avait informé son ex-mari de sa grossesse avant que cela ne fasse la une des journaux.

Le mannequin a été lié à l’instructeur de jujitsu après son divorce. Elle a confirmé leur relation en mars 2024.

«C’est la première fois que je vois quelqu’un qui était d’abord un de mes amis. C’est très différent», a déclaré Bündchen dans une interview à le New York Times. « C’est très honnête et très transparent. »