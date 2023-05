Gisele Bundchen en crop top et leggins pour l’entraînement à Miami : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Gisele Bundchen modélisé un ensemble d’entraînement tueur lors de ses déplacements à Miami! L’ancien ange de Victoria’s Secret, 42 ans, a été vu sur de nouvelles photos portant un haut court découpé élégant, des leggings moulants et une paire de baskets noires pour la séance d’entraînement du mercredi 10 mai. Elle portait ses cheveux brun clair dans une tresse latérale en bandoulière par-dessus son épaule et semblait concentrée sur une conversation qu’elle avait sur son téléphone portable. Elle était sans maquillage pour la sortie, mais a enfilé une paire de lunettes de soleil chics et portait un élégant sac bleu marine.

Les photos arrivent un peu plus d’une semaine après la grande apparition solo de Gisele au 2023 Gala du Met le 1er mai, dans laquelle elle portait une robe Chanel blanche radieuse avec une cape à plumes dramatique qui lui donnait l’apparence d’avoir des ailes. Cela survient également près de sept mois après son divorce très médiatisé avec son ex-mari Tom Brady après avoir pris sa retraite, alors non retraité, de la NFL.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Selon un initié de Nous hebdomadaire, Gisèle regarde vers l’avenir. « Elle a été triste à propos de la fin de leur mariage, mais en même temps, elle est excitée pour son avenir », a déclaré la source au point de vente pour un reportage le jour même où Gisèle a été vue dans son équipement d’entraînement. Ils ont également ajouté ce qui a été rapporté depuis le début de leur séparation – que l’ancien couple puissant se concentre sur l’entente avec leurs deux enfants. « Gisele et Tom communiquent toujours pour les enfants et entretiennent une bonne relation de coparentalité », ont-ils expliqué.

Quant à ce physique impeccable, le secret de Gisèle est surprenant – et il implique l’intention. « Certaines personnes font de l’exercice pour avoir un beau corps », a écrit la mère de deux enfants dans sa biographie de 2018 Leçons : Mon chemin vers une vie pleine de sens. « Je fais aussi de l’exercice pour la santé mentale et la clarté. »

Elle a également écrit qu’elle faisait de l’exercice tous les jours. « Mon approche a moins à voir avec le désir d’être la meilleure qu’avec le désir de donner le meilleur de moi-même », a-t-elle écrit dans le livre, ajoutant que « la présence, le dévouement et l’intensité » sont ses objectifs pour tout entraînement.

Plus à propos Gisele Bundchen

Lien connexe En rapport: Les enfants de Tom Brady : tout savoir sur ses 3 enfants et leurs mamans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.