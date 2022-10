Gisele Bundchen emmène sa fille Vivian à cheval: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA/BACKGRID

Hue! Au milieu des rumeurs selon lesquelles Gisele Bundchen et Tom Brady se dirigent vers une rupture permanente, le premier a été aperçu avec leur fille Viviane, 9 ans, pour une leçon d’équitation le dimanche 16 octobre. L’ancien mannequin de Victoria’s Secret, 42 ans, a porté des joggeurs de la marine et un t-shirt blanc alors qu’elle regardait sa fille profiter de l’équitation. Gisèle portait une casquette bleue et avait les cheveux tirés en un chignon décontracté. Elle a également notamment renoncé à son alliance, car son bras gauche reposait sur la clôture pendant qu’elle souriait et regardait Vivian au soleil – elle a même été photographiée en train de prendre des photos de sa fille unique avec son téléphone portable !

La sortie est survenue le même jour que Tom, 45 ans, a été vu perdre son sang-froid et crier après ses coéquipiers sur la touche lors du match des Buccaneers contre les Steelers de Pittsburg. “Tu es tellement meilleur que la façon dont tu joues putain”, a-t-il été vu crier, via une vidéo capturée par Renard Sports. On aurait dit aussi qu’il avait crié qu’ils « se feraient botter le cul » s’ils n’intensifiaient pas leur jeu. Ses coéquipiers ont semblé rester calmes pendant la rencontre.

Le moment explosif survient au milieu d’une tension croissante signalée entre lui et son ex-épouse Gisele, et les deux auraient pris un avocat plus tôt ce mois-ci, par Nous hebdomadaire. Le duo a apparemment cessé de vivre sous le même toit il y a des mois, après que Tom ait renié sa retraite de la NFL (après seulement 40 jours) en mars. Une source nous a dit en septembre que pendant que Gisèle tentait de “s’adapter”, elle avait du mal.

“Gisele a fait de son mieux pour s’adapter à À Mla décision de revenir en arrière [to the NFL] mais ça n’a pas été facile pour elle parce que ce n’était pas leur accord”, a déclaré l’initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT le mois dernier. “C’est une épouse très solidaire, mais elle dit aussi sa vérité, donc il y a eu beaucoup de tension depuis son retour. Elle avait besoin de prendre du temps pour elle et À M respecte cela. Gisele aurait passé quelque temps au Costa Rica après leur brouille.

En plus de Vivian, Tom et Gisele partagent leur fils Benjamin13 ans, tandis que Tom partage également son fils Jack15 ans, avec ex Bridget Moynahan.