Gisele Bündchen a parlé des changements majeurs qu’elle a apportés à son style de vie depuis ses débuts comme mannequin.

Le mannequin de 43 ans a expliqué qu’elle avait renoncé à boire de l’alcool et à fumer pour adopter un régime sain et une approche « intense » du bien-être, tout en s’exprimant lors d’un panel pour célébrer sa collaboration avec la marque de suppléments à base de plantes Gaia Herbs.

« Je médite tous les jours, je fais de l’exercice tous les jours », a déclaré Bündchen, selon People Magazine. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir ce corps, je le suis vraiment. Maintenant, j’ai appris – parce que je n’étais pas très bien dans la vingtaine ou à l’adolescence – j’ai réalisé que mon corps est mon temple et je veux vraiment en profiter. . Donc pour moi, bouger mon corps est énorme. »

Elle a poursuivi : « C’est pourquoi je me réveille à 5 heures du matin. C’est pourquoi je médite depuis plus de 20 ans. Et quand je ne le fais pas, je ressens une énorme différence », a-t-elle déclaré, notant : « Je n’ai pas bu ». alcool en plus de deux ans et c’est incroyable à quel point c’est plus clair [I feel] ».

GISELE BÜNDCHEN RÉVÈLE DES SECRETS DE RÉGIME ET DES « RITUELS DE SOINS AUTO-SOINS » PRÈS D’UN AN APRÈS LE DIVORCE DE TOM BRADY

La native du Brésil a déjà parlé franchement des habitudes malsaines qu’elle avait en tant que jeune mannequin. Dans ses mémoires de 2018 « Leçons : mon chemin vers une vie significative », elle a expliqué comment elle fumait des cigarettes et buvait une bouteille de vin et trois Frappacinos chaque jour pour faire face à son anxiété dans la vingtaine.

En s’exprimant devant le panel, Bündchen a une fois de plus évoqué ses problèmes antérieurs de santé mentale qui, selon elle, étaient exacerbés par ses habitudes malsaines.

« Au début de la vingtaine, j’ai eu de graves crises de panique et une dépression », se souvient l’ancien ange de Victoria’s Secret. « Quand tu es adolescent ou dans la vingtaine, tu penses que rien ne va te faire de mal, tu peux tout faire, tu es un super-héros. Enfin, pas tellement. Ton corps te le fait savoir. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Bündchen a expliqué qu’elle avait consulté divers spécialistes pour améliorer sa santé, mais qu’elle s’était finalement tournée vers les conseils qu’elle avait appris de sa grand-mère sur les remèdes naturels. Grâce à cette connaissance, Bündchen a expliqué qu’elle avait pu renoncer aux médicaments sur ordonnance contre l’anxiété et la dépression et utiliser à la place «les plantes comme pharmacie».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Ma vie a complètement changé. C’était comme une renaissance », se souvient Bündchen. « Mais c’était un processus. Nous sommes des êtres habituels. Nous voulons faire les mêmes choses parce que c’est juste confortable. »

Elle a poursuivi : « J’ai donc dû remplacer toutes ces habitudes qui me tuaient par des habitudes qui me donnaient une nouvelle vie. Au lieu de me réveiller avec deux cigarettes et un frappuccino au moka avec de la crème fouettée, je me réveillais et j’allais faire du jogging. et revenez faire une heure de travail sur la respiration et le yoga. Tout a changé. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bündchen a expliqué qu’elle avait troqué des dépendances malsaines contre des dépendances saines et a décrit ses changements positifs dans son mode de vie comme des « outils ».

« Je dispose de tous ces outils incroyables que je peux utiliser pour m’aider à me sentir au mieux de ma forme. Et c’est comme ça que je le vois », a déclaré le mannequin. « On en devient accro, dans le bon sens. »