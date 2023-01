Gisele Bundchen court avec Joaquim Valente au Costa Rica : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Gisele Bundchen se concentre sur elle-même. La superbe mannequin de 42 ans a été aperçue en train de courir avec elle et l’instructeur de jiu-jitsu de ses enfants, Joaquim Valentela semaine dernière quelques jours avant son ex-mari, Tom Brady‘s, la saison de la NFL prendrait fin après avoir perdu contre les Cowboys de Dallas le lundi soir 16 janvier. Gisele et Joaquim, 34 ans, semblaient courir sur un sentier entouré par la forêt tropicale à Provincia de Puntarenas, Costa Rica dans un instantané vu ici. Gisele a transpiré et a montré son ventre tonique dans un soutien-gorge de sport vert armée et un short de course assorti.

Gisele et Joaquim, 34 ans, ont été vus ensemble à quelques reprises au cours de la dernière année – avant et après sa séparation de Tom. Ils ont duré surface au restaurant Koji au Costa Rica en novembre pour un dîner qui comprenait les deux enfants de Gisèle et Tom, Benjamin12, et Vivienne9. Gisele a également partagé une vidéo Instagram d’elle-même s’entraînant avec Joaquim plus tôt cette année-là au centre de formation de la famille Valente à Miami, en Floride. L’activité sur les réseaux sociaux et les rencontres en personne ont certainement déclenché des rumeurs d’amour, mais rien n’a prouvé que les deux sont en couple.

L’ange de Victoria’s Secret a précédemment expliqué comment elle avait fait la connaissance de Joaquim dans une interview de juin 2022 avec Poussière magazine. « J’ai toujours été une personne chercheuse et curieuse qui veut toujours plonger plus profondément. C’est en fait grâce à mon fils que j’ai rencontré Joaquim. J’ai un ami qui m’a parlé des frères Valente et de leur école d’arts martiaux, et comme je voulais orienter mon fils presque adolescent dans la bonne direction, j’ai pensé qu’il pourrait être intéressé par ça », a-t-elle expliqué.

« Au début, je n’envisageais même pas cela pour moi, pour être honnête avec vous. Mais quand j’ai acheté [Ben] dans le premier cours et j’ai commencé à parler avec Joaquim, j’ai réalisé que c’était bien plus que de l’autodéfense », a-t-elle poursuivi, ajoutant que Vivian avait également commencé à suivre des cours.

Gisele a passé beaucoup de temps au Costa Rica au cours de la dernière année et y a même voyagé au milieu de ses problèmes de mariage avec Tom Brady. Leur divorce a été officieusement attribué au fait que Tom a décidé de prolonger sa carrière dans la NFL après avoir pris sa retraite en février 2022. « Gisele ne voudrait jamais que Tom abandonne ses rêves et sa passion pour elle et les enfants parce qu’elle sait à quel point le football est important. à lui », a déclaré un initié HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en sept. 2022

“Mais il lui a promis qu’il était brisé et elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions à propos de toute cette épreuve”, ont-ils poursuivi. “Ils ont conclu un accord quand il prendrait sa retraite et elle se sent mentie à ce stade.” Ils ont confirmé leur divorce en octobre.

