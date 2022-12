Gisele Bundchen célèbre l’anniversaire de sa fille Vivian à Disney World – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Il est difficile de penser à un meilleur endroit pour célébrer un 10e anniversaire que dans le Walt Disney World d’Orlando. Gisele Bundchen et sa fille Viviane a eu une fête épique pour son anniversaire le dimanche 4 décembre. L’ancienne mannequin, 42 ans, a amené certains des copains de sa fille et leurs mères pour ce qui était sûrement une journée magique au parc, avec des montagnes russes, des collations et du plaisir !

Gisele a partagé quelques aperçus de la “célébration d’anniversaire” de sa fille sur ses histoires Instagram, y compris des photos de toutes les chaussures des enfants alignées avant de se rendre au parc. Elle a également partagé des photos des enfants courant dans le parc et une glace glacée Mickey Mouse. Elle a également posté une photo prise sur l’une des caméras du manège, où elle avait l’air de rire pendant une chute, ainsi qu’une photo avec certaines des autres mamans incroyables devant Les incroyables logo. « Des enfants heureux, des mamans heureuses. Merci, Walt Disney World », a-t-elle écrit avec la photo.

Gisèle partage Vivian avec son ex-mari Tom Brady, 45. Ils ont aussi un fils Benjamin, 12 ans, et Tom a un fils aîné Jack, 15, d’une relation précédente. L’ancien couple a annoncé qu’ils divorçaient en octobre. Au milieu de la séparation «à l’amiable», le couple a tous deux parlé de l’importance pour eux d’être des coparents solides pour leurs enfants. Gisele a dit que leurs enfants étaient la principale préoccupation dans sa déclaration. “Ma priorité a toujours été et restera nos enfants que j’aime de tout mon cœur. Nous continuerons la coparentalité pour leur donner l’amour, les soins et l’attention qu’ils méritent grandement », a-t-elle déclaré.

Bien qu’il ne soit pas clair si Tom a des plans pour une fête d’anniversaire séparée avec Vivian, il est clair qu’il a un lien spécial avec sa fille. Il a parlé de ses projets de vacances de Thanksgiving pour ses enfants lors d’un épisode fin novembre de son Allons-y Podcast SiriusXM. “Quand vous pensez à ces vacances et à l’engagement que les parents font et que mes parents ont pris envers moi et ma carrière, c’est incroyable”, a-t-il déclaré. “Je veux juste être le meilleur père que je puisse être.”

Mis à part les vacances, il a plaisanté sur les commentaires qu’elle a faits sur ses expressions faciales pendant les matchs, tout en l’appelant également sa «pom-pom girl numéro un» dans un épisode de son balado en novembre. “Ma fille dit toujours, ‘Papa, tu n’avais pas un visage heureux là-bas.’ Et j’essaye ! J’aimerais avoir plus de conscience de ce à quoi ressemble le air renfrogné, mais je fais de mon mieux pour essayer d’arriver à un meilleur endroit et une meilleure tranquillité d’esprit », a-t-il plaisanté.