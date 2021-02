Il est indéniable que la plus grande soirée du football s’est terminée sur une bonne note pour Tom Brady et sa famille.

Le dimanche 7 février, le nouveau quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a remporté son septième championnat de la NFL – un exploit révolutionnaire – au Super Bowl 2021.

Bien sûr, Tom a célébré sa victoire record avec ses proches à ses côtés, y compris sa femme Gisele Bundchen et ses enfants, Vivian Lake Brady, 8, Benjamin Brady, 11 et John Edward Thomas Moynahan, 13 ans, qu’il partage avec son ex Bridget Moynahan.

« Félicitations Bucs pour cette incroyable victoire par équipe hier soir », a déclaré la top-modèle de 40 ans à propos de son mari sur Instagram. « Beaucoup de gens ne croyaient pas que vous pouviez le faire, mais vous avez tous montré qu’avec le temps, le dévouement, la confiance les uns dans les autres et avec le travail d’équipe, tout est possible. Félicitations mon amour! »

« Au fil des années, je vous ai vu surmonter tant d’adversité, physiquement et émotionnellement », a-t-elle poursuivi, « je peux certainement dire que vous êtes la personne la plus dévouée, la plus concentrée et la plus difficile mentalement que j’aie jamais rencontrée. [sic]. «