Gisele Bündchen adopte la tendance sans pantalon à la NYFW

Gisele Bündchen a opté contre les modèles de robes nues qui faisaient le tour du monde ces derniers temps et a adopté une nouvelle tendance de la mode.

Le mannequin de 43 ans a choisi de ne pas porter de pantalon pour une soirée en ville pendant la Fashion Week de New York.

Bündchen enveloppée dans un manteau en jean surdimensionné avec une épaisse ceinture et des boutons enroulés autour de ses jambes pour en faire une robe de fortune.

Elle a ajouté des centimètres à ses jambes infiniment longues avec une paire de plateformes de sabots en cuir noir.

Des aperçus d’un soutien-gorge noir transparent dépassaient de dessous son ensemble en jean, qu’elle portait menotté le long de ses poignets et avec son col relevé.

Ses cheveux blond foncé étaient naturellement ondulés et elle mettait en valeur ses traits impeccables avec un subtil blush rose assorti à ses lèvres.

La beauté brésilienne fêtera bientôt le premier anniversaire de son divorce avec Tom Brady.

Bündchen et Brady, mariés depuis 13 ans, partagent leur fils Benjamin Rein, 13 ans, et leur fille Vivian Lake, 10 ans. L’ancien quart-arrière partage également son fils Jack, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 52 ans.

« J’ai toujours cru que chaque situation, aussi difficile soit-elle, a quelque chose à nous apprendre et qui contribue à notre croissance », a-t-elle déclaré à Vogue Brésil le mois dernier.

« Les ruptures ne sont jamais faciles, surtout quand il y a tout un média qui spécule à chaque étape du processus. »

Elle a ajouté : « J’ai essayé de me concentrer sur mes enfants, ma santé, mes projets et mes rêves. »

Bündchen a récemment dévoilé quelques-uns de ses secrets de régime et de ses rituels de soins personnels tout en annonçant son dernier projet, un livre de cuisine.

« Les gens me demandent toujours ce que je mange et comment rester en forme. La bonne nourriture est une chose qui me passionne et elle est vitale pour mener une vie saine », a-t-elle écrit sur Instagram.

« Dans Nourish, je partage les recettes simples, nutritives et délicieuses préférées de ma famille, ainsi que des rituels de soins personnels qui m’aident beaucoup dans ma vie, surtout en tant que mère occupée et qui travaille.

« Je suis heureux de pouvoir partager ce livre de recettes avec vous tous ! J’espère que vous apprécierez ! »