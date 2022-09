NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Gisele Bündchen a déclaré qu’elle souhaitait que son mari Tom Brady soit “plus présent” dans la vie de leur famille tout en ajoutant qu’elle s’inquiétait du retour de la légende de la NFL dans le sport après avoir annoncé prématurément sa retraite plus tôt cette année.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre.

Elle a convenu avec l’intervieweur que les médias rapportaient qu’elle souhaitait désespérément que le quart-arrière prenne sa retraite sont sexistes – “Je pense que c’est le système dans lequel nous vivons. C’est ce que la société a accepté et ce que la société n’a pas accepté – mais a admis qu’elle avait eu “des conversations avec lui encore et encore” sur le fait qu’il continue à jouer à 45 ans.

“Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie”, a-t-elle déclaré à propos de son mari qui a sept anneaux du Super Bowl.

TOM BRADY GUSHES À PROPOS DE SA « FEMME INCROYABLE » GISELE BUNDCHEN

Alors qu’elle a refusé de commenter pourquoi Brady a pris 11 jours de congé d’un camp d’entraînement en août avec les Buccaneers de Tampa Bay “pour s’occuper de certaines choses personnelles”, comme l’a dit l’entraîneur-chef des Buccaneers, le quart-arrière a déclaré aux journalistes, “Tout le monde a des situations différentes ils’ Nous sommes confrontés à, et nous avons tous des défis uniques dans nos vies. J’ai 45 ans, mec. Il y a beaucoup de conneries, alors tu dois juste essayer de comprendre la vie du mieux que tu peux. Tu sais, c’est un processus continu.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Certains médias avaient émis l’hypothèse que la rupture signifiait que les deux avaient des problèmes conjugaux.

Dans le dernier épisode de son podcast « Let’s Go ! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray », a-t-il déclaré, « le football et la famille ont toujours été la chose la plus importante pour moi ».

Le mannequin a déclaré à Elle que cela la rend heureuse de voir le succès de Brady et de ses enfants et dit qu’elle a aussi des projets pour elle-même – elle est particulièrement impliquée dans les efforts de conservation dans son pays natal, le Brésil.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom]”, a-t-elle déclaré au magazine. “J’ai déménagé à Boston et je me suis concentrée sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves. Voir mes enfants réussir et devenir de beaux petits humains qu’ils sont, le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureuse. À ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire”, dit-elle. À 42 ans, je me sens plus connectée à mon objectif.”

Le couple est marié depuis 2009 et a deux enfants ensemble : Benjamin Rein, 12 ans, et sa fille Vivian Lake, 9 ans. Brady a également un fils Jack Edward, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bündchen n’a pas assisté au match d’ouverture de la saison des Buccaneers contre les Cowboys de Dallas au Texas dimanche, mais elle a tweeté son soutien en écrivant : “Allons-y @TomBrady ! Allons-y Bucs !” Les Buccaneers ont gagné 19-3.