Gisele Bündchen réfléchit à la façon dont son divorce avec l’ancien joueur de la NFL Tom Brady a profondément impacté leur famille.

Le mannequin brésilien a admis que c’était extrêmement difficile près d’un an après leur séparation, déclarant : « Cela a été très dur pour ma famille. Cela a été très dur – dans tous les domaines de ma vie. »

« J’ai l’impression que chaque fois qu’il pleut, il pleut. Avec tous les rebondissements que la vie prend, tout ce que nous pouvons faire, c’est faire de notre mieux compte tenu de ce qui se passe dans notre environnement », a-t-elle déclaré au magazine People.

GISELE BÜNDCHEN RÉVÈLE DES SECRETS DE RÉGIME ET DES « RITUELS DE SOINS AUTO-SOINS » PRÈS D’UN AN APRÈS LE DIVORCE DE TOM BRADY

Bündchen, 43 ans, a continué à expliquer comment la pandémie de coronavirus a créé plusieurs changements pour leur famille, notamment l’école à la maison de ses enfants et le « déracinement de la famille » en Floride tout en finalisant simultanément le divorce.

TOM BRADY ADMET SES ÉCHECS ET PARLE DE COPARENTATION AVEC GISELE BÜNDCHEN APRÈS LE DIVORCE

Elle a ajouté que ses deux parents étaient gravement malades, car Bündchen s’occupait d’eux en privé.

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret a récemment avoué qu’elle s’était tournée vers l’alcool pour étouffer le bruit de sa vie.

Cependant, elle a pris la décision consciente de devenir sobre et d’être présente pour sa famille.

« Juste après avoir eu 40 ans, en fait, j’ai ressenti une énorme différence entre le moment où je buvais un verre de vin et le moment où je ne buvais pas le verre de vin », a-t-elle noté.

« Il est socialement accepté de prendre un verre de vin. Et les gens disent même : ‘Oh, c’est sain pour toi.’ Eh bien, ce n’est pas sain pour moi. Si vous voulez demander à votre corps ce que je demande à mon corps, c’est-à-dire beaucoup, je ne peux pas consommer toutes ces choses (alcool, caféine) car elles s’additionnent. »

Après avoir apporté des changements majeurs à son mode de vie et être devenue sobre pendant plus de deux ans, Bündchen a déclaré qu’elle était devenue plus « claire », « très vive » et qu’elle dormait « beaucoup mieux ».

Malgré cette période difficile, Bündchen est restée de bonne humeur et s’est concentrée sur ses soins personnels afin d’être présente pour sa famille.

« Personne ne le fera à votre place. La seule personne qui fera ces choix, c’est vous. Parce qu’en fin de compte, vous êtes la première personne à en être affectée », a-t-elle fait remarquer.

« Mais ensuite, ce sont vos enfants, c’est votre mari, c’est votre famille. Vous devez d’abord vous mettre le masque à oxygène. »

Brady et Bündchen ont officiellement annoncé leur divorce dans des publications Instagram distinctes en octobre dernier.

L’EX GISELE BUNDCHEN DE TOM BRADY RÉPOND AUX RUMEURS DE ROMANCE ALORS QUE DE NOUVELLES PHOTOS DE BIKINI AVEC L’INSTRUCTEUR DE JIU-JITSU ÉMERGENT

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Le couple est marié depuis 13 ans et partage son fils Benjamin Rein, 13 ans, et sa fille Vivian Lake, 10 ans. Brady partage également son fils Jack, 16 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan, 52 ans.

Leurs deux enfants passent du temps avec leurs deux parents, et Bündchen a déclaré qu’ils s’adaptent avec bonheur à la vie dans leur pays. le Sunshine State.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Ils apprennent à connaître des amis à l’école. Ils aiment ça. C’est tout simplement nouveau. Mais ils aiment vraiment ça et ils se lancent dans leurs affaires », a-t-elle poursuivi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les enfants de Brady et Bündchen apprécient toujours leur passion pour la musique et l’équitation, alors qu’elle se réjouit de ses enfants.

« Je me sens tellement fière d’eux. Ils sont si aimants. Ils grandissent en étant tellement attentionnés et attentionnés envers les autres. »