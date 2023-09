Gisele Bundchen a pensé au suicide pendant le stress de sa carrière de mannequin – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Gisele Bundchen, 43 ans, a révélé qu’elle avait déjà envisagé le suicide à une époque de sa vie où elle se sentait «étouffée», dans une nouvelle interview honnête. Le mannequin brésilien a admis que la dure bataille en matière de santé mentale s’était produite alors qu’elle était au sommet de sa carrière de mannequin et a déclaré que le succès lui avait apporté beaucoup de stress, ce qui avait provoqué des crises de panique. « Vous savez, j’étais dans des tunnels », a-t-elle déclaré au journaliste Lee Cowan sur un prochain épisode de CBS dimanche matin.

« Je ne pouvais pas respirer », a-t-elle poursuivi. « Et puis j’ai commencé à être dans les studios, et je me sentais comme étouffé. »

Gisèle a poursuivi en expliquant qu’elle vivait au neuvième étage d’un immeuble à l’époque et qu’elle devait prendre les escaliers parce qu’elle avait toujours peur de rester coincée dans l’ascenseur. «Je ferais de l’hyperventilation. … Tu sais, quand tu ne peux pas respirer même lorsque les fenêtres sont ouvertes, tu as l’impression que je ne veux pas vivre comme ça, tu vois ce que je veux dire ? elle a expliqué.

Après que Lee lui ait demandé si elle avait déjà pensé à « sauter » pendant ces moments-là, elle a admis que cela lui avait traversé l’esprit. « Ouais. Pendant environ une seconde », a-t-elle répondu.

Ce n’est pas la première fois que Gisèle, qui a demandé le divorce Tom Brady il y a presque un an, a admis avoir des pensées suicidaires. La belle a parlé pour la première fois de son état mental effrayant précédent dans ses mémoires, Leçons : Mon chemin vers une vie pleine de senssorti en 2018. Elle a dit qu’il y a eu un moment où elle a pensé que « tout dans [her] la vie allait la tuer. [her”

« L’idée m’a alors envahi : peut-être que ce serait plus facile si je sautais. Tout sera fini », a-t-elle écrit. « Je peux m’en sortir. »

« Quand je repense à ce moment et à cette jeune fille de 23 ans, j’ai envie de pleurer », a-t-elle également ajouté. « Je veux lui dire que tout ira bien, qu’elle n’a même pas encore commencé à vivre sa vie. Mais à ce moment-là, la seule réponse semblait être de sauter. »

Heureusement, les pensées sombres de Gisèle semblent désormais s’être apaisées. Dans sa récente CBS dimanche matin Lors de l’interview, la mère de deux enfants a également déclaré qu’elle ne reviendrait pas en arrière et ne changerait rien dans sa vie si elle le pouvait et qu’elle est satisfaite de là où elle est actuellement.