Gisele Bundchen à la construction du remodelage du manoir de Floride : photos – Hollywood Life

Crédit image : Méga

S’assurer juste que c’est parfait ! Gisele Bundchen a été vue sur le chantier de construction de Miami, en Floride, pour sa nouvelle propriété de 11 millions de dollars en Floride, environ un mois et demi après son divorce avec Tom Brady, 45 ans, a été finalisé le 28 octobre. Sur les photos du 8 décembre, la mère de deux enfants, 42 ans, portait un débardeur gris, un jean ajusté et une paire de tongs alors qu’elle inspectait la propriété et parlait du projet aux travailleurs. Elle portait ses cheveux dans un joli chignon désordonné, portait très peu de maquillage et était accessoirisée avec une paire de boucles d’oreilles et un bracelet en or.

Selon Page 6, les nouvelles fouilles somptueuses sont situées à Surfside, très près du manoir de la star des Bucs, donc la coparentalité sera un jeu d’enfant. La maison de Gisèle aurait une superficie de 6600 pieds carrés et dispose d’une immense piscine, de 5 chambres et de plafonds de 25 pieds, entre autres commodités. Cela aurait coûté 11,5 millions de dollars à l’ancien ange de Victoria’s Secret. “Vous pourriez littéralement nager de la maison de Gisele à celle de Tom – pas qu’ils le feraient – mais les deux maisons comprendront un quai, il serait donc très facile pour eux de coparentalité leurs enfants tout en vivant si près l’un de l’autre”, a déclaré une source. Page 6 en novembre.

La chute de la mâchoire de la nouvelle propriété ne nuira certainement pas à la situation de Gisèle à l’avenir. Et une source nous a dit que ses sœurs se mobilisaient également pour aider leur célèbre frère. “Gisèle a passé une tonne de temps à se connecter avec sa famille, à faire de l’exercice, à méditer et à passer du temps avec ses enfants », a déclaré l’initié à HollywoodLife EXCLUSIVEMENT pour un rapport du 23 octobre. “Gisèle est incroyablement proche de ses sœurs, en particulier de sa sœur jumelle patià qui elle a pu s’ouvrir à propos de tout cela. Gisèle ressent un lien spécial avec Pati et ils communiquent plusieurs fois par jour. Non seulement parce que Pati est sa porte-parole et sa manager, mais en tant que sa sœur, elles savent donc toujours ce qui se passe dans la vie de l’autre.

Tom et Gisèle partagent deux enfants, Ben12, et Violet9. Tom a également accueilli son fils Jack15 ans, avec ex Bridget Moynahan en 2007.

